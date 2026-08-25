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Avrupa Londra'yı vurmayı planlıyorlar!
Avrupa

Londra'yı vurmayı planlıyorlar!

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Londra'yı vurmayı planlıyorlar!

Kremlin'in üst düzey yetkilisi Andrei Fedorov, İngiltere’nin Ukrayna’ya silah üretim desteğine karşı, ülkedeki drone fabrikalarının “bilinmeyen kaynaklardan” saldırıya uğrayabileceğini söyledi.

Kremlin'in üst düzey yetkilisi Andrei Fedorov, İngiltere’nin Ukrayna’ya silah üretim desteğine karşı, ülkedeki drone fabrikalarının “bilinmeyen kaynaklardan” saldırıya uğrayabileceğini söyledi.

Kremlin danışmanı ve eski Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Fedorov, İngiltere’nin Ukrayna’nın uzun menzilli silah üretim kapasitesini artırmasına karşı Londra’ya yönelik adım atılması için Rusya’da baskının büyüdüğünü söyledi.

BBC’ye konuşan Fedorov, İngiltere’ye karşı “belirli tedbirlerin alınması” yönündeki taleplerin kamuoyu araştırmaları, gazeteciler ve medya kuruluşlarından geldiğini belirtti.

Fedorov’a sözünü ettiği “yarı askeri” karşılığın nasıl uygulanabileceği soruldu. Kremlin danışmanı, “Ukrayna için insansız hava aracı üreten işletmelerde ve fabrikalarda bazı olayların yaşanması şeklinde olabilir” dedi.

Bu tesislerin doğrudan Rusya tarafından değil, “bilinmeyen kaynaklar” tarafından hedef alınabileceğini ileri süren Fedorov, saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

 

Rusya ile İngiltere arasındaki gerilim, Londra’nın Ukrayna’ya uzun menzilli füze üretiminde kullanılacak teknik bilgileri sağlama kararı sonrasında yükseldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füze üretiminde kullanılmak üzere teknik bilgi sağlama kararına tepki gösterdi.

Londra’nın attığı adımın barış yönündeki “en küçük bir ilerlemeyi bile” engellediğini savunan Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’daki olası füze üretim tesislerinin konumlarını belirlemek amacıyla istihbarat topladığını açıkladı.

İngiltere’yi savaşta Kiev yönetiminin yanında yer almakla suçlayan Peskov, “İngiltere bu savaşta Kiev rejiminin yanında yer alıyor. Sistematik ve düzenli biçimde ateşe benzin döküyor” ifadelerini kullandı.

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