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Spor Fenerbahçe'nin Lyon maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik var
Spor

Fenerbahçe'nin Lyon maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik var

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Fenerbahçe'nin Lyon maçı kadrosu açıklandı! 4 eksik var

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Mert Günok, Marco Asensio, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almadı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabının rövanş maçları başlıyor. Fenerbahçe, İstanbul'da 1-1 sona eren ilk maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için Lyon'la deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe kamp kadrosunu da açıkladı. Fenerbahçe'nin Lyon'la deplasmanda oynayacağı maç 26 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Lyon'la oynayacağı maçın kamp kadrosuna Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu dahil edilmedi.

Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle, Kerem Aktürkoğlu ise Süper Lig'de son oynanan Konyaspor mücadelesinde geçirdiği kafa travmasından dolayı kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muric.

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