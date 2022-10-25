Türk Lirası'nı tuvalete atınca gözaltına alınmıştı! O hadsizin "Atatürk" sözleri şok etti
Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz adındaki soytarı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda Türk Lirası'nı klozete atarak sifonu çekmişti. Yaptığı bu hareketin ardından gözaltına alınan ancak sonrasında serbest bırakılan Mika Raun'un ifadesi ortaya çıktı. Mika Can Raun ifadesinde, "Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz" cümlelerine yer vererek, laikçilerin en iyi yaptığı şeyi yapıp Atatürk'ü kalkan olarak kullandı.
Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz adındaki soytarı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda Türk Lirası'nı klozete atarak sifonu çekmişti. Yaptığı bu hareketin ardından gözaltına alınan ancak sonrasında serbest bırakılan Mika Raun'un ifadesi ortaya çıktı.
Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası yaptırdığı estetik ameliyatlarla gündeme gelen Mika Raun, geçtiğimiz günlerde skandal bir paylaşımda bulunmuştu.
Elindeki Türk Lirası'nı tuvalete atarak sifonu çeken Mika Raun, dün gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan fenomen Mika Raun'un ifadesi ortaya çıktı.
Mika Can Raun ifadesinde, "Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz" cümlelerine yer vererek, laikçilerin en iyi yaptığı şeyi yapıp Atatürk'ü kalkan olarak kullandı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Mika Can Raun, 100 lirayı tuvalete atarken çektiği videoyu hesabından paylaştı. Paylaşılan videonun ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan Mika Can Raun'u gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen Raun, polisteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
Savcılık ifadesinden sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mika, hakimlik tarafından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.