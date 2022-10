Türk Lirası'nı tuvalete atınca gözaltına alınmıştı! O hadsizin "Atatürk" sözleri şok etti

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz adındaki soytarı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda Türk Lirası'nı klozete atarak sifonu çekmişti. Yaptığı bu hareketin ardından gözaltına alınan ancak sonrasında serbest bırakılan Mika Raun'un ifadesi ortaya çıktı. Mika Can Raun ifadesinde, "Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz" cümlelerine yer vererek, laikçilerin en iyi yaptığı şeyi yapıp Atatürk'ü kalkan olarak kullandı.