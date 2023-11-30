Türk lirası ve borsada son tablolar

Haftanın en önemli konu başlığı olan ve yatırımcıların açıklanacak rakamı görmek istemesi nedeniyle özellikle yurt dışında son birkaç gündür piyasaların durgun seyretmesine neden olan ABD Ekim ayı PCE endeksi bugün TSİ 16.30’da açıklanacak.

Yıllık bazda bakıldığında manşet rakamın %3,4’ten %3,0 seviyesine, çekirdek rakamın ise %3,7’den %3,5’e gerilemesi bekleniyor. Yaklaşık iki hafta önce açıklanan TÜFE yıllık bazda %3,7’den piyasa beklentisinin (%3,3) de altına inerek %3,2’ye gerilemişti.

İki veri de aynı doğrultuda hareket ettiği için PCE’nin geri çekilmesi günler öncesinde beklenen bir senaryoydu. Burada önemli olan nokta ise verinin piyasa beklentisi ile ne ölçüde örtüşeceği olacaktır.

Tam tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte düşük bir PCE rakamı ile karşılaşılması faiz indirimi beklentilerini öne çekme potansiyeli taşıyor. Ünlü Co bültenine göre, Fed yetkililerinden Waller hafta içinde faiz indirimi ihtimalini ilk dile getiren isimlerden biri olmuştu. Eğer PCE bugün lehte bir tablo çizerse bundan sonraki dönemlerde bu tip söylemleri daha fazla duyabiliriz. Öte yandan PCE’nin piyasa beklentisine paralel olarak %3,5’e gerilemesi durumunda Fed’in 2023 sonu tahmini olan %3,7’nin altına inileceğinin de altı çizilmeli.

Türk lirasında görünüm

Yeni güne başlarken TL’nin görünümünde anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor. Bu kapsamda kurda hafif yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Bugün açıklanacak PPK özetlerinde ise piyasa beklentisini aşan faiz artırımına dair daha fazla detay arayacağız. Makroekonomik veri tarafında ise üçüncü çeyrek GSYH rakamını takip edeceğiz. Önceki çeyrekte %3,8 olan büyümenin bu kez %5,3 olması bekleniyor. TCMB’nin güçlü faiz artırımları ise önümüzdeki çeyreklerde bu ölçekte kuvvetli rakamlar görmemizi zorlaştırabilir. TCMB ise her Perşembe olduğu gibi rezervlerini açıklayacak. İlk hesaplamalar rezervlerde sınırlı bir artış olabileceğine işaret ediyor.

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Borsadaki son tablo

Yurt dışı piyasalardaki durgunluğa paralel olarak Borsa İstanbul’un da son birkaç gündür benzer bir görünüm sergilemeye başladığını görüyoruz. Teknik açıdan değerlendirdiğimizde ise kısa vadeli grafiklerde anlamlı bir farklılık görmüyoruz. Bu kapsamda 8000 puanın üzerinde kalınmasının görünümü iyileştirdiğini düşünmekle beraber endeksin ivme kaybetmeye başladığını da göz önünde bulundurursak baskının artmaması için 8200 puanın aşılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Dolayısıyla 8000-8200 bandında kırılmanın hangi yöne doğru gerçekleşeceğinin kısa vadeli performans açısından önemli olduğu düşünülebilir.