Türk kuru yemişinden Avustralya pazarı için tanıtım atağı

İSTANBUL(AA) - Güney yarım küredeki en büyük gıda fuarı olarak nitelendirilen Fine Food Avustralya Fuarı, başta kuru meyve ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar olmak üzere Türk gıda firmalarını ağırladı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KUMİB) yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın başkenti Sidney'de, bu yıl 35'incisi düzenlenen fuarın mili katılım organizasyonu, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, KUMİB tarafından dördüncü kez gerçekleştirildi.

Gıda sektörü için önemli bir yere sahip olan Fine Food Avustralya Fuarı'nda, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar, KUMİB organizasyonu ile gerçekleşen Türkiye milli katılımı çatısı altında ürünlerini ve faaliyetlerini güney yarım küreye tanıtma fırsatına sahip oldu. Milli katılım çatısı altında fuara katılan 11 Türk firması, 4 gün boyunca Türkiye Pavilyonu'nda dünyanın önde gelen firmaları ile buluşarak yeni iş fırsatları yakaladı.

Türk gıda sektörünün kapılarını dünyaya "Türkiye: Potansiyeli Keşfet" sloganı ile açan KUMİB, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ve fuar katılımcılarına misyonu doğrultusunda sektörü anlatarak Türk gıdalarının tadını keşfe davet etti.





- Fuar kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendi





KUMİB, Türkiye Tanıtım Grubu'nun (TTG) desteği ile hazırladığı "Türk Kuru Meyvesinin Avustralya'da Tanıtımı" projesi kapsamında, Fine Food Avustralya Fuarı'nda pek çok önemli etkinliğe imza attı.

Fuar alanında ve Sidney'in en turistik bölgelerinden Darling Harbour'da bulunan bayrak direklerinde Türk kuru meyvesinin flamaları dalgalandı. Fuar boyunca ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun kuru meyve ve mamulleri ile yapılan yemek tarifleri, Avustralya'da da tanınan şef Arman Uz tarafından pişirilip milli katılım standında ikram edildi.

Her gün ayrı bir menünün hazırlanıp servis edildiği fuarda, Türk lezzetleri fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.





- "İleriye yönelik ticaret potansiyeli açısından çok güzel işaretler edindik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen KUMİB Başkanı Muhsin Çakıcı, Avustralya pazarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fine Food Avustralya Fuarı, bu yıl oldukça verimli geçti. Burada TTG destekleri ile hazırladığımız etkinliklerin payı büyük. Bu etkinliklerde Avustralyalılara Türk kuru yemişlerinin yemeklerde de nasıl kullanılacağına dair bir yol gösterdik. Türk kuru yemişinin nasıl kullanıldığını görerek, ardından da yapılanı tadarak bir fikir geliştirdiler. Bu tadım etkinliklerine oldukça yoğun ilgi gösterdiklerini gözlemledik. Aldığımız geri dönüşlere göre ileriye yönelik ticaret potansiyeli açısından çok güzel işaretler edindik.

Fuara gelen firmalar, Avustralyalı firmalar ile birebir görüşerek sektörü anlattı. Gelecek yıl fuara yönelik etkinliklerimiz çeşitlenerek devam edecek. Sektörde faaliyet gösteren tüm firmalarımızı, bir sonraki yıl Melbourne'de yapılacak bu fuara davet ediyoruz. Fuara katılmak isteyen firmalara Ticaret Bakanlığımızın da destekleri mevcut. Seneye daha büyük bir katılımla Fine Food Fuarı'nda olalım."





- "Avustralyalılar, en çok kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı alıyor"





Muhsin Çakıcı, Avustralya'nın hedef pazar ülkelerden biri olduğu için bu fuarın KUMİD açısından uzun vadede büyük önem taşıdığını aktardı.

Çakıcı, Türkiye'den Avustralya'ya toplamda 117 milyon dolar tutarında tarımsal ihracat yapıldığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En çok ihracatı yapan sektörlere baktığımızda, bunlardan en önemlisi kuru meyve ve mamulleri sektörü. Avustralya, son 12 ayda Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri sektöründeki ihracatımızda yaklaşık yüzde 4'lük paya sahip. Bu ülke, değer bazından en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında 7'nci sırada. Avustralyalılar bizden en çok kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı talep ediyor. Kuru meyve ve mamulleri sektörü olarak son 12 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Avustralya'ya olan ihracatımızda yüzde 10'luk artış sağladık. Türkiye’den Avustralya'ya son 12 ayda 53,5 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. Yakaladığımız ihracat artışını daha da yükseğe çıkarmak istiyoruz."



