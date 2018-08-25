Türk-Kürt kardeşliği imanın gereği

Doğu-Güneydoğu ve Karadeniz âlimleri arasından Din-Bir-Der ve MEDAV öncülüğünde düzenlenen 4’üncü Kardeşlik Köprüsü programı Bayburt ve Trabzon ziyaretleri ile devam ediyor. Kardeşlik Köprüsü ziyaretleri kapsamında Doğu ve Güneydoğu’dan gelen alimlerin gerçekleştirdiği Karadeniz ziyareti devam ediyor. Kurban Bayramı süresince birçok ilde devam eden ziyaretler kapsamında sonraki duraklar ise Bayburt ve Trabzon oldu. Burada hep birlikte namaz kılan, vaaz dinleyen ve yemek yiyen âlimler ve kanaat önderleri kardeşlik hukuklarını geliştirdiler.

“KARDEŞLİĞİMİZ İMANIN BİR GEREĞİDİR”

Düzenlenen ziyaretler esnasında konuşan Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi, “Bizler tarih boyunca hep kardeş olduk ve bu kardeşliğimizi muhafaza ettik. Bu kardeşliği, dayanışmayı, muhabbeti muhafaza etmek sıradan bir iş değil. Aslında imanımızın bir gereğidir. Proje kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis ve Bingöl’den kanaat önderleri ve âlimler Trabzon’a geldi. Bize düşen görev bu kardeşliğimizi, iman kardeşliğimizi muhafaza etmektir. Kardeşliğin, takvanın ötesinde, üstünlük için bizim başka bir ölçü aramamız Müslümanlığımıza yakışmaz. Bu programla aramızda selamı yaymaya geldik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan hem kendimiz hem onlar adına selam takdim ediyoruz. İnşallah selam ismi hürmetine Allah, aramızda selamı yaygınlaştıracak. Bu selamlaşma, muhabbeti, dayanışmayı ve ümmetin birliğini getirecektir. Kardeşliği muhafaza etmek bu kadar önemliyken, buna halel getirmek, kardeşliği bozacak herhangi bir şey yapmak da bir o kadar vebaldir” ifadelerini kullandı.

“İSLAM İLE MÜŞERREF OLDUĞUMUZDAN BERİ KARDEŞİZ”

Kardeşlik köprüsünü kurmaya gelmediklerini, zaten kardeş olduklarını vurgulayan Elçi, “Çünkü Hazreti Adem’den beri kardeşiz. Çünkü İslam ile müşerref olduğumuz günden beri zaten kardeşiz. Hususiyle Türkler ve Kürtler olarak bin seneden beri zaten kardeşiz. Kut’ul Amare’de ve 15 Temmuz’da aynı şekilde Türkler ve Kürtler her zaman birlik oldukları zaman tarih yazmışlar ve ümmete çok büyük hizmetler yapmışlar” dedi.

“KARDEŞLİK KONUŞULACAK DEĞİL, YAŞANACAK BİR ŞEY”

Din Görevlileri Birliği Derneği Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım da kardeşliğin konuşulacak değil, yaşanılacak bir şey olduğunu ifade ederek, “Birincisi, kulaklara tatlı haber göndermek. Hep terör haberleriyle sarsılan bölgelerimiz kardeşlik haberleriyle kucaklaşsın ve bu taze güzel haberleri insanımıza ulaştıralım. İkincisi, bilhassa Trabzon ve Rize bölgemizde, Karadeniz bölgesinde hafızlık çok yüksek derecede olduğu için o bölgelerden buraya talebe gelsin.

Buradan da yine Güneydoğu’ya Arapça okumak isteyen talebeler gitsinler o medreselerde Arapçalarını tamamlasın ve oradan itikadı en sağlam şuurlu bir Müslüman olarak ilahiyatı da bitirsin ve ülkemize faydalı hale gelsin, bunun çalışmasını yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.