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Aktüel Türk Konseyinden Ermenistan'ın saldırılarına kınama:
Aktüel

Türk Konseyinden Ermenistan'ın saldırılarına kınama:

"Türk Konseyi uluslararası hukukun açık bir ihlali olan Azerbaycan şehirlerinin ve sivillerin Ermenistan tarafından ayrım gözetilmeksizin bombalanmasını şiddetle kınamaktadır. Bu saldırılar derhal durdurulmalı ve işgalci güçler Azerbaycan topraklarını terk etmelidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:10:22 -
Türk Konseyinden Ermenistan'ın saldırılarına kınama:

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Türk Konseyinin twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi uluslararası hukukun açık ihlali olan Azerbaycan şehirlerinin ve sivillerin Ermenistan tarafından ayrım gözetilmeksizin bombalanmasını şiddetle kınamaktadır. Bu saldırılar derhal durdurulmalı ve işgalci güçler Azerbaycan topraklarını terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.

Genel Sekreterliği İstanbul’da bulunan Türk Konseyi, Azerbaycan’ın uluslararası kabul görmüş sınırları temelinde toprak bütünlüğüne olan desteğini de bir kez daha teyit etti.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Türk Konseyinde, Macaristan da gözlemci ülke olarak yer alıyor.

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