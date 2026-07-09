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Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

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Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Edis, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) düzenlediği basın toplantısında bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Son 6 ayda merkeze 350 ailenin başvurduğunu belirten Edis, özellikle kumar bağımlılığına yönelik başvuruların madde bağımlılığını geride bıraktığını söyledi.

#2
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Edis, göreve geldikleri son altı aylık süreçte merkezin daha görünür hale geldiğini belirterek, "Son altı ay içerisinde 350 bağımlı yakını ve aile YEDAM'a başvurdu. Bu sayı, bağımlılığın yalnızca bireyi değil, yüzlerce aileyi etkileyen önemli bir sorun olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

#3
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Başvuran kişilerin ihtiyaçlarına göre yönlendirildiğini ifade eden Edis, ilaç tedavisi gerektiren bireylerin önce hastanelere sevk edildiğini, tedavi sürecinin ardından ise psikososyal destek için yeniden YEDAM'da takip edildiklerini kaydetti.

#4
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Batman Valiliği tarafından yürütülen bağımlılıkla mücadele modeli kapsamında kurumlarla koordineli çalıştıklarını belirten Edis, son dönemde bazı bağımlı bireylerin Bursa, Kayseri ve Diyarbakır'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerine gönderildiğini söyledi. Bu merkezlerde bağımlıların 3 ila 6 ay arasında yatılı tedavi gördüğünü ifade etti.

#5
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

YEDAM'ın en önemli özelliklerinden birinin gizlilik ilkesi olduğunu vurgulayan Edis, merkeze başvuran kişilerin kimlik bilgilerinin tamamen gizli tutulduğunu belirterek, "Burada insanları yargılamıyor, onları yseniden hayata kazandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Bağımlılığın yalnızca Batman'ın değil, tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu dile getiren Edis, toplumun daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Bağımlılık 'benim ailemde yok' denilerek göz ardı edilemez. Bu sorun herkesin kapısını çalabilir. Bu nedenle bağımlı bireyleri tedaviye yönlendirme konusunda daha hassas davranmalıyız." dedi.

#7
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Zorunlu tedavi konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Edis, ailelerin çocuklarını tedavi ettirmek istemesine rağmen bireyin rıza göstermemesi halinde hukuki süreçlerin uzadığını belirtti. Edis, Yeşilay Genel Merkezi'nin bu konuda zorunlu tedaviyi içeren yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

#8
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Son dönemde en fazla artışın kumar bağımlılığında yaşandığını belirten Edis, özellikle sanal kumarın 15-24 yaş grubunda yaygınlaştığını ifade etti. Kumar bağımlılığı nedeniyle birçok ailenin dağıldığını, boşanmaların arttığını ve ciddi sosyal sorunların ortaya çıktığını dile getiren Edis, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre intiharların yaklaşık yüzde 20'sinin kumar bağımlılığıyla ilişkili olduğunu söyledi.

#9
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

İnternet bağımlılığının da giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Edis, artık sadece çocukların değil yetişkinlerin de internet bağımlılığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

#10
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Yeşilay'ın alkol, tütün, madde, kumar ve internet olmak üzere beş farklı bağımlılık alanında hizmet verdiğini aktaran Edis, merkezin mevcut kapasitesinin tamamen dolduğunu ifade etti.

#11
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Yeşilay Batman Şubesi'nin daha görünür bir noktaya taşınmasını istediklerini de dile getiren Edis, BATSO binası yanında daha önce Kızılay Kan Merkezi olarak kullanılan binanın kendilerine tahsis edilmesini talep ettiklerini söyledi. Şu anki hizmet binasının ulaşım açısından dezavantajlı bir konumda bulunduğunu belirten Edis, merkezi bir noktada hizmet vermeleri halinde daha fazla vatandaşa ulaşabileceklerini ifade etti.

#12
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Sigara tüketimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Edis, Türkiye'de resmi verilere göre yılda yaklaşık 5 milyar paket sigara tüketildiğini belirterek, kayıt dışı sigara kullanımının da bu rakama dahil olmadığını söyledi.

#13
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Yeşilay'ın maddi desteğini büyük ölçüde bağışlarla sürdürdüğünü ifade eden Edis, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca devlet kurumlarının ya da güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

#14
Foto - Kumar bağımlılığı madde bağımlılığını solladı

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Edis, son dönemde YEDAM'a yapılan başvuruların önemli bölümünü kumar bağımlılığı vakalarının oluşturduğunu belirterek, internet bağımlılığına yönelik müracaatların da giderek arttığını sözlerine ekledi. Kaynak: İLKHA

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