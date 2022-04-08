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Teknoloji Türk komandosu kullandı ilk ihracata kapı açıldı
Teknoloji

Türk komandosu kullandı ilk ihracata kapı açıldı

HAVELSAN’ın komandolar ve özel kuvvetler tarafından kullanılan Hezarfen Paraşüt Simülatörü’nün ilk ihracatı Malezya’ya yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 15:57:00 -
Türk komandosu kullandı ilk ihracata kapı açıldı

İhracat için imzalar Asya Savunma Hizmetleri Fuarı’nda (Defence Service Asia-DSA 2022) atıldı. Anlaşmaya göre Widad Business Group (WBG), Malezya ordusu için 6 Hezarfen Paraşüt Simülatörü satın alacak. Böylece eğitim maliyetini önemli ölçüde azaltacak.

Maliyet tasarrufu

WBG Group Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Muhammad Ikmal, eğitim ve simülasyon teknolojilerindeki ürünleri için HAVELSAN’la ortaklık yapmaktan heyecan duyduklarını söyledi. Hezarfen Paraşüt Simülatörü’nün Malezya ordusunun eğitimi için önemli maliyet tasarrufları sağlayabileceğine işaret eden Ikmal, “Bu, ilk aşama. HAVELSAN’da olağanüstü faydalar sağlayabileceğini öngördüğümüz makul fiyatlı ancak teknolojik olarak üstün birkaç sistem daha var” dedi.

Güvenilir ortak

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da Malezya’da çok çeşitli projeleri aktif olarak takip ettiklerini aktardı. Nacar, Kuala Lumpur’da bir bölge ofisi kurduklarını da anımsattı. Nacar, “Malezya, Güneydoğu Asya bölgesinde HAVELSAN için önemli bir merkezdir. Bölgede erişimimizi genişletmek ve ülkedeki bağlarımızı geliştirmek için güvenilir bir ortak bulduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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