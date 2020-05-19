Türk Kızılayın gönüllü gençlerinden 19 Mayıs kutlaması

ADANA (AA) - Türk Kızılay Adana Şubesinin gönüllü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak etkinlik düzenledi.

Atatürk Koruluğu'ndaki Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü gençler, maske kullanıp sosyal mesafeye uyarak hilal oluşturup Türk bayrağı açtı.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün gençlerin 1919'da yazılan destana şahitlik ettiğini belirtti.

Şehit düşen ve gazi olanlara minnet duyduklarını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Bu aziz yurdu bizlere yurt ettikleri için bizler de onları anmak istedik. Türk Kızılay olarak 152 yıldır aklımızda hep iyilik var. Savaşlarda birinci cephede Mehmetçiğimiz, ikinci cephede ise Türk Kızılay hep vardı. Bir taraftan yara sararken bir taraftan da kırık buğdayla çorba yapan bir Kızılay vardı. Dolayısıyla biz Mehmetçikle aynı cephedeyiz. Şehit ve gazilerimizi anarken, devletimizin kuruluş sürecinde her ortamda şahitlik eden bir iyilik hareketi olarak bugün de aynı duygu ve hassasiyetle gençlerimizle 19 Mayıs'ın yıl dönümünü kutluyoruz."







