Türk Kızılay’ı personel alımını yapacak. Türk Kızılay’ı personeli ne kadar maaş alacak?

Ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer almakta olan Türk Kızılayı, sadece Türkiye'de değil doğal afetlerin ya da üzücü olayların yaşandığı tüm dünya ülkelerinde örgütlenmekte ve derhal olaya müdahale etmektedir. Bu sebeple her yıl KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor.

Kızılay personel alımı başvuru tarihi ne zaman?

Türk Kızılayı tarafından yayımlanan personel alım ilanına adayların gerekli başvuru şartları sağlamaları durumunda https://basvuru.kizilaykariyer.com/w/kizilay/ilan/harita.aspx adresi üzerinden en kısa sürede başvuru yapılması gerektiği açıklandı.

Kızılay’ı personeli ne kadar maaş alacak?

Kızılay tarafından yayımlanan bilgilere göre işe başlayacak adaylara 4000 TL ila 8000 TL arasında maaş verileceği belirtildi.

Kızılay hangi kadrolara personel alacak?

1.Destek Personeli (Ulaşım Hizmetleri),

2.Destek Personeli (Temizlik ve İkram Servisi),

3.Bağış Yönetimi Uzmanı,

4.Bağış Yönetimi Birim Yöneticisi,

5.Toplumsal Güçlendirme Uzmanı,

6.Toplumsal Güçlendirme Birim Yöneticisi,

7.Mali ve Destek Hizmetler Uzmanı,

8.Mali ve Destek Hizmetler Birim Yöneticisi,

9.İlçe Şube Yönetimi Uzmanı,

10.İlçe Şube Yöneticisi,

11.Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi (Doktor),

12.Doktor,

13.Psikiyatrist,

14.Çağrı Merkezi Operatörü kadrolarında alım yapılacaktır.

Kızılay personel alımı genel şartları nelerdir?

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

3.Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

4.Seyahat Engeli olmayan,

5İletişim ve Sunum Yeteni olan,

6.İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

7.Raporlama bilgisi ve deneyimi,

8. sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

10.Bazı kadrolara göre İyi derecede İngilizce dil bilgisi olmak gibi şartlar aranacaktır