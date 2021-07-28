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Gündem Türk Kızılayı Manavgat'a ekip gönderdi
Gündem

Türk Kızılayı Manavgat'a ekip gönderdi

Türk Kızılay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 21:25:00 -
Türk Kızılayı Manavgat'a ekip gönderdi

Kızılay, İzmir, Adana, Antalya, Denizli ve Isparta'dan 5 mobil beslenme aracını ve 1 sahra mutfağını yangın bölgesine sevk etti.

Kumanya, su gibi acil beslenme kiti hazırlığı da yapan Kızılay ekipleri, bölgeye görevlendirdiği ekipmanlarıyla 20 bin 400 kişi kapasiteli beslenme hizmeti verebilecek.

Ayrıca bölgede çalışma yürüten ekipler ve mağdur olan vatandaşlar için 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip de bölgeye gönderildi.

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