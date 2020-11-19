Türk Kızılaydan Zonguldak'taki sağlık çalışanlarına 60 bin cerrahi eldiven desteği

ZONGULDAK (AA) - Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Türk Kızılay ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirilen 60 bin cerrahi eldiven, yetkililere teslim edildi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, sağlık çalışanlarına her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şu anda 30 kentte Türk Kızılay olarak immün plazma aldıklarını belirten Ergenç, "6 Kasım itibarıyla immün plazma almaya başladık. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde tedavi gören hastalarımızın listelerini takip edip hastalarımızı kan merkezine çağırıp onların da plazmalarını almaya çalışıyoruz. Kan stoklarımızda yüzde 40 azalma var. Vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun da Türk Kızılayın bu zamana kadar kendilerine büyük destek verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Kendilerine eldiven tedariki konusunda sıkıntımız olduğunu söyleyince bugün yeterli miktarda hastanemize tedarik yapıldı. Vatandaşların pandemi döneminde hassasiyetlerinin çok daha artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağlıkçıların iş yükü arttı. Şu ana kadar çözümsüz bir durumda olmadık. A planları, B planları yapılıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz, şu an Zonguldak da maalesef çok yoğun pandeminin etkisi altında. Mesafeye, maskeye, hijyene dikkat edelim, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, yaşlılarımızı koruyalım."



Cerrahi eldivenlerin teslim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.



