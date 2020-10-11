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Aktüel Türk Kızılaydan Yemen'in güneyindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Aktüel

Türk Kızılaydan Yemen'in güneyindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kampanya kapsamında Aden, Lahic ve Ed-Dali kentlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere 1191 gıda kolisi dağıtımı hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-11 23:39:19 -
Türk Kızılaydan Yemen'in güneyindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden, Lahic ve Ed-Dali kentlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1191 gıda kolisi dağıtımı için başlatılan kampanya kapsamında 491 kolinin bugün Aden'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi.

Bu hafta Ed-Dali kentinde 500, Lahic kentinde ise 200 koli dağıtılacağını aktaran Aydın, ülkedeki savaş nedeniyle mağdur olan insanların bir nebze olsun sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımları yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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