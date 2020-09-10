Türk Kızılaydan Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahipleri ve yetimlere gıda yardımı

SARAYBOSNA (AA) - Türk Kızılay tarafından Balkan ülkesi Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahipleri ve yetimler için hazırlanan gıda yardım paketlerinin dağıtımına başlandı.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, yaptığı açıklamada, bu yardım projesi kapsamında ülkenin farklı şehirlerinde yaşayan 510 aileye gıda paketleri dağıtılacağını aktardı.

Yardımların Zavidovici, Maglaj, Gracanica ve Doboj İstok şehirlerindeki ihtiyaç sahipleri ve yetimlere ulaştırıldığını söyleyen Sokullu, Zepce, Doboj Jug, Sapna ve Kalesija'daki dağıtımların ise yarın da süreceğini belirtti.

Bosna Hersek'te yeni eğitim yılının başladığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hala devam ettiğini anımsatan Sokullu, bu gıda paketleriyle özellikle kalabalık ailelerin yaşadıkları zorlukları hafifletmek istediklerini dile getirdi.

Sokullu, Türk Kızılayın insani yardım misyonlarını gerçekleştirmesini sağlayan bağışçılara da teşekkür etti.