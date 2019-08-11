0553 313 94 23

Türk Kızılaydan Arnavutluk'ta kurban bağışı

11 Ağustos 2019 Pazar 22:30
Türk Kızılaydan Arnavutluk'ta kurban bağışı

İŞKODRA (AA) - Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde Kurban Bayramı vesilesiyle bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Arnavutluk merkezli İstanbul Derneği iş birliğindeki organizasyonla ihtiyaç sahibi ailelere kurban paketleri dağıtıldı.

İstanbul Derneği Başkanı Ridvan Seferaj, AA muhabirine, İşkodra'nın yanı sıra kurban paketi dağıtımının başkent Tiran'da, Kavalye, Berat, Gramsh, Puka, Lushnja ve Koplik şehirlerinde de gerçekleşeceğini söyledi.

Bu yıl diğer kurumların yanı sıra Türk Kızılay ile de kurban eti dağıtımı yaptıklarını dile getiren Seferaj, "Bu yıl da burada İşkodra'da bu çok önemli projeyi gerçekleştirmek üzere toplandık." dedi.

Türk Kızılay tarafından ülke genelinde 150 büyükbaş hayvan kesimiyle yaklaşık 7 bin 500 paket et, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 22:30
  1. Arnavutluk
  2. İşkodra
  3. kurban bağışı
  4. Türk Kızılay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap Birliği'nden İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına tepki
    1. Arap Birliği'nden İsrail polisinin..
    2. Futbol: Mabel Green Kupası
    3. Koalisyon uçakları Yemen’de bir evi..
    4. Akdeniz'de STK'lerin düzensiz göçmen..
    5. Cenk Tosun Türkiye'ye değil oraya..
    6. Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında..
    7. Uzmanlar uyardı: Göktaşı yağmuru..
    8. İntihar etmek için atladı, üzerinden..
    9. Sahte parayla 17 küçükbaş kurbanlık..
    10. GÜNCELLEME - Düşen terliğini almak..
    11. Vali ve başkan sürücülerin leblebili..
    12. BM acı bilançoyu duyurdu! Çok sayıda..
    13. Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 3..
    14. Libya UMH'den uluslararası topluma..
    15. Güney California’da yaşayan Türkler,..
    16. Vali Çiftçi’den huzurevi ziyareti
    17. İhsan Şenocak: Cumhuriyet İnkılapları..
    18. Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan..
    19. Türk Kızılaydan Arnavutluk'ta kurban..
    20. Antalya'da kaçan kurbanlık dananın..
    21. Suudi Arabistan Kralından Aden..
    22. Serena finali sakatlığı yüzünden..
    23. Karabük'te kurban kesim alanında yangın
    24. Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı..
    25. Antalya'da 90 metre yüksekliğinde..
    26. PKK'da infaz başladı! Dağdan kaçan..
    27. Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    28. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Sudan'da..
    29. Karabük'te cip ile otomobil çarpıştı:..
    30. Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    AK Partili Bozkurt'tan CHP'li Başkan'a sert tepki: Kamuoyunu yanıltmak çirkin bir siyaset anlayışıdır
    AK Partili Bozkurt'tan CHP'li Başkan'a sert tepki: Kamuoyunu yanıltmak çirkin bir siyaset anlayışıdır