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Aktüel Türk Kızılay'dan 10 evin yandığı köye yardımlar sürüyor
Aktüel

Türk Kızılay'dan 10 evin yandığı köye yardımlar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:52:00 -
Türk Kızılay'dan 10 evin yandığı köye yardımlar sürüyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu merkeze bağlı 14 haneli Tepeharman köyü Merkez Mahallesi'nde 10 ev ile bir caminin zarar gördüğü yangında mağdur olan vatandaşlara, Türk Kızılayın yardımları devam ediyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, 6 Kasım'da çıkan yangından sonra düzenli olarak köye yardım ulaştırıyor.

Şube Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde 10 hanenin yandığını, 5 hane halkının başka şehirlerde yaşadığını, 5 hane halkının da barınma sorunlarının geçici olarak çözüldüğünü söyledi.

Yangında evleri kullanılamaz hale gelen 9 kişilik Habiboğlu ailesinin köy okuluna yerleştirildiğini belirten Tavil, "İlk geceden itibaren biz Kızılay olarak barınmalarını sağladık. 6 gün boyunca da köyümüzde sıcak yemek çıkardık, kıyafet yardımında bulunduk. Yangından sonra bir genç kızımızın çeyizlerinin yandığını öğrenmiştik. Kadın kollarımızla birlikte Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanımızla birlikte onu da getirdik. Öğrencilerimizin defter, kitap ve çantaları da yanmıştı. Hijyen ve gıda kolisi ile çocuk, erkek ve kadın kıyafetleri getirdik. İhtiyaçlarını tespit ettik." diye konuştu.

Yangında kitaplarının tümünün yandığını anlatan 16 yaşındaki Hasibe Habiboğlu ise "Ben üniversite okuyup hemşire olmak istiyorum. Bunun için gerekli olan kitaplarım geldi. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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