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Aktüel

Türk Kızılay ve Arap derneklerinden Suriyelilere kıyafet yardımı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:01:51 -
Türk Kızılay ve Arap derneklerinden Suriyelilere kıyafet yardımı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Fatih Şubesi ve Arap dernekleri, Türkiye’de yaşayan Suriyeli ailelere bayram hediyesi olarak kıyafet dağıttı.

Fatih’teki Suriye Şam Yetim Derneği başta olmak üzere toplam 22 dernek binasında yapılan yardım kampanyasında yaklaşık 5 bin kişiye 10 bin adet kıyafet dağıtıldı.

Yardım kampanyasından faydalanan Suriyeliler memnuniyetlerini ifade etti.

Arap Dernek Başkanı Metin Turan, amaçlarının Suriyeli muhtaç kişilere yardım etmek olduğunu ifade etti. Yardımda öncelik olarak fakir ve yetim çocukları önemsediklerine dikkat çeken Turan, benzer yardımları yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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