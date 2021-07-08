Türk Kızılay, Srebrenitsalı kurbanlar için düzenlenen 'Barış Yürüyüşü'ne katılanlara gıda dağıtacak

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılanlara yiyecek ve içecek dağıtacak.

Türk Kızılay gönüllüleri, yarın sabah Nezuk kasabasından hareket edecek "Barış Yürüyüşü" katılımcıları için gıda dağıtım noktalarında mobil ikram aracıyla hazır bulunacak.

Temmuz 1995'te yapılan katliamlar nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırılan güzergahta üç gün sürecek yürüyüşe ilişkin Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Müdürü Nurdal Durmuş, Türk Kızılayın Bosna Hersek Kızılhaç iş birliğinde organizasyonun partner bir kuruluşu olduğunu söyledi.

"Barış Yürüyüşü" etkinliğine her yıl katılım sağladıklarını anımsatan Durmuş, "Hem yürüyüşe eşlik ediyoruz hem de mobil ikram araçlarımızla yolculuk süresince gıda, yemek, meyve gibi ikram malzemeleri sağlıyoruz." dedi.

Durmuş, ilk yardım ve sağlık hizmetleri için de yolculuğa eşlik ettiklerini belirterek, "İnsani bir trajedinin yaşandığı her yerde Kızılay ve Kızılhaç ailemizin hem profesyonel hem de gönüllüleri bu tarz organizasyonlara katılarak farkındalığı artırıyor." diye konuştu.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu da kurulacak dağıtım noktalarında mobil ikram aracıyla katılımcılara gıda temin edileceğini söyledi.

"Barış Yürüyüşü"

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa'daki soykırımından kaçmak isteyen sivillerin kullandığı orman yolunda her yıl 8-10 Temmuz'da Barış Yürüyüşü düzenleniyor.

Nezuk kasabasında 8 Temmuz sabahı başlayan ve dünyanın farklı bölgelerinden binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona eriyor. Katılımcılar her gün ortalama 35 kilometre yürüyor.

Geceleri daha önce belirlenen güzergah üzerindeki kamp alanlarında geçiren katılımcılara, Srebrenitsa soykırımı hakkında bilgi veriliyor.

Bu yıl 19 kurban toprağa verilecek

Bu arada, bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde, Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü 11 Temmuz'da her yıl toplu cenaze ve anma törenlerinin düzenlendiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toplam 6 bin 652 kurbanın mezarı bulunuyor.

Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerin 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya girmesinin ardından 8 binden fazla Boşnak sivil hunharca katledilip toplu mezarlara gömüldü. Toplu mezarlardan çıkarılıp kimlik tespiti yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da anıt mezarlığa defnediliyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala binin üzerinde kurbanın cesedi aranıyor.