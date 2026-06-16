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Gündem Türk Kızılay kamyoneti şarampole uçtu: 1’i doktor 4 kişi yaralandı
Gündem

Türk Kızılay kamyoneti şarampole uçtu: 1’i doktor 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
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Türk Kızılay kamyoneti şarampole uçtu: 1’i doktor 4 kişi yaralandı

Mardin’in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan Türk Kızılay’a ait hizmet kamyonetinde bulunan 1’i doktor 4 kişi yaralandı.

Ömerli-Midyat kara yolunun 1. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Türk Kızılay’a ait hizmet kamyoneti şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Doktor Muhammed A. (40), Nurettin O. (33), Doğan F. (29) ve Sonay A. (37) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömerli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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