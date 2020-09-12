Türk Kızılay gönüllüleri Tunceli'nin köylerinde maske dağıttı

TUNCELİ (AA) - Türk Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tunceli'nin köylerinde maske dağıttı.

Kızılay Tunceli Şubesi gönüllüleri, Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mazgirt ilçesine bağlı Koçkuyu, Aslanyurdu ve Böğürtlen köyleri ile kent merkezine bağlı Burmageçit köyünde maske dağıtımı yapan gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımında bulundu.

Ziyaretlerinde salgınla mücadelede maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkati çeken ekipler, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.

Kızılay gönüllüsü Ferhat Güven, AA muhabirine, Kovid-19 salgını ile mücadelede çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

İl merkezi ve ilçe köyleri gezerek maske dağıtımı yaptıklarını ifade eden Güven, "Bugün Aslanyurdu, Böğürtlen, Koçkuyu ve Burmageçit köylerini ziyaret ettik ve 500 vatandaşımıza maske dağıttık. Çocuklarımıza okuma kitapları ve birtakım hediyeler verdik. Türk Kızılay Şube Başkanımız Gökhan Arasan'ın talimatları doğrultusunda gönüllü ekipler olarak köylerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Özellikle köylerimize hijyen açısından maske ve kolonya dağıtacağız." dedi.