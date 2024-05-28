Türk kızı dediler Haçlı artığı çıktı: Özel’in Gezi aklaması elinde patladı!

Gezi’de üç-beş ağacı bahane ederek ülkeyi yakıp yıkan ve Batı destekli bu kirli ihanet planını “çağdaş Türk gençliğinin isyanı” diye yutturmaya çalışan CHP bir kez daha suçüstü oldu.

Türkiye’nin ilk sivil darbe girişimi olan ve 11 insanın ölümüyle sonuçlanan kanlı ihanetin 11. yılını kutlayan CHP’nin emanetçi genel Başkanı Özgür Özel, kullandığı afişteki görselle fakında olmadan karanlık kumpası ifşa etti.

CHP lideri Özel’in, “Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi #Gezi11Yaşında” ifadeleriyle paylaştığı görselde “çağdaş Türk kadını” diye yutturulan provokatörün kendisini sosyal medya hesabında Sidney Teknoloji Üniversitesi'nde çalışan biri olarak lanse eden Kate Cullen adlı yabancı olduğu ortaya çıktı.

ÖZEL’İN MASKESİ ERKEN DÜŞTÜ

Son olarak CHP’nin idamına onay verdiği Deniz Gezmiş’in mezarına giderek demokrasi nutukları atan Özel’in, Gezi ihanetini aklamaya yönelik oyununu Gazeteci Fuat Uğur bozdu. Özel’in, Hıristiyan provokatör Kate Cullen görseli eşliğinde yaptığı paylaşımı etkileyen Uğur, maskeleri düşüren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Afişte kullanılan çiftten kadın olan “çağdaş Türk kadını” diye yutturuldu. Oysa adı Kate Cullen’dı ve kendisini sosyal medya hesabında Sidney Teknoloji Üniversitesi'nde çalışan biri olarak ifade ediyordu. Gezi kalkışmasına katılmışlar, dans gösterisi başlatmışlardı ve daha önceden “sulayın” talimatıyla TOMA polisleri gereğini yapmışlardı. Çünkü afişteki fotoğraf çekilecekti. İyi iş çıkmıştı doğrusu. Tıpkı kırmızılı kadın projesi gibi. Gezi her şeyiyle küresel sistemin Türkiye’deki aparatlarıyla tezgahladığı, hatta bizzat yurtdışından gelen militanlarla desteklediği bir siyasi kalkışmaydı. İktidarı devirmeye yönelikti. Gezi göstericilerinin vandallıkları yüzünden onlarca İETT aracı zarar gördü ve yakıldı. AKM terör örgütleri tarafından işgal edildi. İş makinalarını ele geçiren teröristler Dolmabahçe’deki Başbakan Erdoğan’ın çalışma ofisine duvarları yıkarak girmek istediler. Camiler işgal edildi. Ayakkabılarıyla camileri talan ettiler, içki içtiler. Gezi kalkışmasının lokomotifi olan sol terör örgütleri hükümet karşıtı kapitalistlerin(Boyner, Koç) desteğini almaktan utanmadılar. İyi planlanmış tezgahtı. FETÖ’cü polislerin kışkırtıcılığıyla kendilerine meşruiyet sağlamaya çalıştılar. Kısaca Gezi’yi demokratik bir hak arayışı olarak tanımlamak safdilliktir.”

GEZİ’NİN MAHKUMLARINI SELAMLADI

Öte yandan, Haçlı artığı Kate Cullen’ı “çağdaş Türk kadını” diye yutturmaya kalkışan CHP’lin emanetçi lideri Özel, skandal paylaşımında Gezi tutuklularını selamlamayı da ihmal etmedi. Özel, skandal paylaşımında Gezi faillerine yönelik şu cümleleri kullandı:

“Gezi sürecinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum. Haksız yere cezaevinde tutulan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları ülkenin normalleşmesi önündeki en büyük fırsattır.

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