Türk karşıtı Alman siyasetçi adaylığını açıkladı

Alman politikacı Manfred Weber, Avrupa Parlamentosundaki (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu başkan adayı oldu.

EPP'nin Helsinki'de düzenlenen kongresinde, gelecek yıl mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde, partinin AB Komisyonu başkan adayı Weber olarak belirlendi.

Delegelerden gelen 619 geçerli oyun 492'sini alan Weber, rakibi eski Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb'ı geride bıraktı.

Weber, Almanya'nın Bavyera eyaletinde 1972'de dünyaya geldi ve en son AP'de EPP grup başkanlığı görevini yürütüyordu.

Türkiye karşıtı tutumuyla dikkati çekiyor

Türkiye karşıtlığı ile bilinen Weber, komisyon başkanı seçilirse Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerini sonlandıracağını söylemişti.

Weber, Alman basınına verdiği mülakatta, "Müstakbel AB Komisyonu Başkanı olarak Türkiye'nin AB'ye olası üyeliği için yürütülen görüşmelere son verilmesi için uğraşırdım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

EPP'nin önceki AP seçimlerinde gösterdiği başarıyı tekrarlaması halinde Weber'in AB Komisyonu başkanı olması bekleniyor.

Mevcut AB Komisyonu, AB Konseyi ve AP başkanlıkları EPP üyelerinden oluşuyor.