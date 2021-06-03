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Gündem Türk karasularına itilen sığınmacılar kurtarıldı
Gündem

Türk karasularına itilen sığınmacılar kurtarıldı

İzmir'in Yunan güçleri tarafından Türk kara sularına itilen 16 sığınmacı kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 17:16:00 -
Türk karasularına itilen sığınmacılar kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 16 sığınmacı kıyıya getirildi.

Bu arada sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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