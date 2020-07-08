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Aktüel

Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 08:51:28 -
Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aslan Burnu açıklarında 2 can salında sığınmacıların olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipler bölgeye hareket etti.

Yardım bekleyen 26 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.




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