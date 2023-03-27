Türk kahvesinin 600 yıllık öyküsü: İftardan iki saat sonra kahve için, bu etkisine inanamayacaksınız! Doğal ilaç

Bilim insanları bir kez daha insanları kahve tüketimi araştırdı. Kahve içmekle kalp hastalıkları arasında bir bağ olup olmadığı incelendi. Amerika'daki Colorado Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar günde 1 fincandan fazla kahve içenlerin kalbinin daha hızlı attığını keşfetti. Ancak bunun kayda değer bir farklılık olmadığının altı çizildi. Sadece insanlar daha az uyumasına neden olduğu vurgulandı. Araştırmacılar kesin bir sonuç elde etmek için teknolojik gelişmelerin artması gerektiğini söyledi.

Ülkemizde Türk Kahvesi’nin 600 yıllık öyküsü bu evde anlatılacak

Kente yeni kültürel rotalar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi tarafından açılacak olan Türk Kahvesi Evi’nde hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyaların sergileneceği Türk Kahvesi Evi, ziyaretçilerini yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk kahvesinin tarihinde yolculuğa çıkaracak.





Kuşadası Belediyesi, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan Türk Kahvesi geleneğini tanıtmak ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla harekete geçti. Marina mevkiinde bulunan Rosemary Anı Evi’nin ikinci katında ‘Türk Kahvesi Evi’ açılması için geçtiğimiz ay bir çalışma başlatıldı. Hazırlıkların son aşamaya geldiği Türk Kahvesi Evi’nde, kendine has hazırlanma ve pişirilme yöntemi olan Türk Kahvesi, bütün yönleriyle ziyaretçilere anlatılacak.





Türk Kahvesi Evi’nde, Türk kahvesinin hazırlanıp sunulmasında kullanılan ve Başkan Ömer Günel’le koleksiyoncu Haluk Perk arasında imzalanan iş birliği protokolü ile sergilenecek bakır ve pirinç cezveler, kavurma tavası, dibek, el değirmeni, tepsiler ve zarflı fincanlar gibi geleneksel eşyalar yerini aldı. Bu yönüyle de Türk Kahvesi Evi, misafirlerini dünyada şekerle pişirilen ve telvesiyle ikram edilen tek kahve türü olan Türk kahvesinin yaklaşık 600 yıllık geçmişinde yolculuğa çıkaracak. Kuşadası Belediyesi, Türk Kahvesi Evi’yle UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde de yer alan Türk kahvesi kültürüne sahip çıkmış olacak.

Peki kahvenin faydaları nelerdir? En güzel kahve nasıl yapılır?

Uzmanlar Türk kahvesi tüketimine dikkat çekti. Türk kahvesinin vücuda olan yararlarını açıklayan uzmanlar, detayları paylaştı. Normal şartlarda da gün içerisinde belirli bir miktarda tüketildiklerinde vücuda yarar sağladıkları bilinen çay ve kahve üzerine yeni bir araştırmayı daha ortaya koyan uzmanlar, iftar ve sahur arasında Türk kahvesi tüketiminin yararlarına dikkat çekildi.

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Yeni bir araştırma yapan uzmanlar, kahve tüketiminin cilt sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olduğuna dikkat çekti.

bağırsak sağlığının da kahve tüketimi ile doğru orantılı olduğunu belirten uzmanlar, bir fincan Türk kahvesinin bilinmeyen yararlarını açıkladı.

İftar ve sahur arasında tüketilen bir fincan Türk kahvesinin gün boyunca aktif olmayan bağırsakları harekete geçirdiği ortaya çıktı.

Bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlayan Türk kahvesinin besinlerin parçalanmasını kolaylaştırdığını ifade eden uzmanlar, ayrıca Türk kahvesinin kilo vermeyi kolaylaştırdığını da belirtti.

Kloronejik madde barındırdığı için karaciğer yağlanmasının önüne geçen Türk kahvesinin aynı zamanda cilt sağlığına da fayda sağladığını belirten uzmanlar, baş ağrısı, uyku ve depresyon gibi problemlerin de bir fincan Türk kahvesi ile büyük ölçüde ortadan kaldırılabileceğini ifade ettiler.

Bol Köpüklü Türk Kahvesi Yapımı - Nefis

Cezvenin içerisine her fincan kahve için bir fincan su koyun ve her fincan kahve için 1 çay kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı şeker koyun. İyice karıştırın, cezveyi kısık ateşe yerleştirin. Yerleştirdikten sonra asla karıştırmayın ve yavaşça kaynama derecesine getirin. Yeniden kaynatın ve kalanı fincanlara dağıtın.

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