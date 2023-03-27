Size ağrı kesicileri unutturacak: Günde bir defa yeterli oluyor! O kriter ve kürünün tarifi! Bunu yapın

Soya familyasından olan çemen otu, Çin'den Anadolu'ya şifa veren bitkilerden birisi. Özellikle ağrı kesici olması ile tercih edilen çemen otunu çay olarak tüketebilirsiniz. İşte faydaları...

Kokusu ve aromasını çemen otundan aldığı doğru. Oldukça lezzetli bir yiyeceğe dönüşen pastırmanın baştacı çemen, soya ailesinden gelen "çemen otu"nun kurutulmasıyla ortaya çıkıyor.

Hem yaprakları hem tohumları şifa olan çemen otu en çok Kayseri, Tokat ve Yozgat çevresinde yetişiyor.

Öte yandan çemen otu faydaları ve besin değerleri ile birçok hastalığın da dermanı sayılabilir.

Çemen otu, çayı, çorbası, merhemi, baharatı ve hatta yüz maskesi ile pek çok rahatsızlığa iyi geliyor. Ancak en güçlü özelliği doğal bir ağrı kesici olması.

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Çemen otu çayı, ağrı hissettiğiniz anlarda ilaçlara sarılmanızın önüne geçecek bir bitki. Gelin birlikte nasıl yapıldığını ve faydalarını inceleyelim...

ÇEMEN OTU BESİN DEĞERLERİ

Bir yemek kaşığı (11.1 gram) bütün çemen tohumu 35 kaloridir ve çeşitli besin maddeleri içerir.

Lif: 3 gram

Protein: 3 gram

Karbonhidrat

: 6 gram

Yağ: 1 gram

Demir: Günlük alınması gereken değerin (DV) %20'si

Manganez: DV'nin %7'si

Magnezyum: DV'nin %5'i

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AĞRI KESİCİ ÇEMEN OTU ÇAYI

Çemen otu, geleneksel tıp sistemlerinde ağrıyı gidermek için uzun süredir kullanılmaktadır. Araştırmacılar, bitkide bulunan alkaloid adı verilen bileşiklerin, beynin ağrıyı algılamasını sağlayan duyu reseptörlerini bloke etmeye yardımcı olduğunu düşünüyor. Özellikle kadınların özel ağrılarının azaltmasına yardımcı olan çemen otu çayı nasıl yapılır haberimizde...

TARİFİ

Çemen otu çayı için ilk önce çemen otunu toz haline getirmeniz gerekir.

Bu işlemin ardından çemen otunu demliğe alarak içerisine sıcak suyu ilave ediniz.

5-10 dakika bekledikten sonra süzgeç yardımıyla suyu süzerek çemen otu çayını tüketebilirsiniz.

ÇEMEN OTU FAYDALARI

Çemen otu tohumlarında bulunan suda çözünür bir lif olan Galaktomannan, kilo yönetimine yardımcı olan tokluk hissini artırarak iştahınızı azaltır.

Çemen otunun yüksek lif içeriği bağırsak florasının temiz kalmasını sağlar. Bu sayede kolon kanseri riskini azaltır.

Çemen otundaki antioksidan ve vitamin değerleri, cilt sorunlarıyla savaşmanıza yardımcı olabilir.

Çemen otu tohumlarının düzenli tüketimi, faydalı HDL kolesterol düzeylerini artırırken kandaki toplam kolesterol, LDL (kötü kolesterol) ve trigliserit düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.

Çemen otu kürü

Boy uzatmak için kullanılan bitkisel kürlerden biri de çemen otu kürüdür. Bu kür için 1 tatlı kaşığı toz çemen otu, 1 çay kaşığı toz karabiber ve 1 çay bardağı zeytinyağı kullanılır. Bu malzemelerin tamamı bir kap içerisine alınır ve karıştırılır. Karışım 1 hafta kadar buzdolabında saklanır.