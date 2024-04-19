Türk kahvesine kaşığın ucuyla 1 damla koymak yeterli! Aşırı kilo için üretilen muhteşem ikili: İğne ipliğe döndürüyor
Türk kahvesi tadı, kokusu ve sunumuyla önemli geleneklerimizden biri haline gelmiştir. Bu kez kahvenin yağ yakıcı özelliğini artırmak için özel bir baharattan faydalanabilirsiniz. İşte tarçınlı kahve içmenin vücuda etkileri.
Tarçınlı Türk kahvesi daha önce denemeyen kişiler için ilginç olabilir. Ancak tadını bilen birçok kişi lezzetli olduğunu düşünüyor. Yalnızca lezzeti değil, sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Türk kahvesi ve tarçın birleşince ne olur?
Metabolizmayı hızlandırır
Yapılan araştırmalara göre Türk kahvesi kan dolaşımını hızlandırabilen bir içecek olarak kabul ediliyor. Bu ikili, kalbin ritim hızını artırarak vücuda hareket kazandırabilir. Metabolizmanın %2 veya %12 oranında hızlanmasını sağlıyor. Böylece yağ yakımına destek sağlıyor.
Yağ yakımını hızlandırır
Kahvenin içindekş kafein güçlü bir uyarıcıdır. O nedenle sinir sistemini uyarabilir, yağ yakımını hızlandırarak yağ hücrelerini harekete geçirir. Vücutta salgılanan catecholamine maddesi yağ hücrelerinin giderilmesini sağlar.
Kan şekerini düzenler
Tarçının sağlık faydaları arasında en yaygın bilinen özelliği kan şekerine etkileridir. Özellikle diyabet riskini azaltan tarçın, kahveyle birleştiğinde kan şekerini dengeleyecektir. İçine ekleyeceğiniz 1 kaşık tarçın, kahve tüketince gelişen kan şekeri sorunlarını önleyebilir.
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Karbonhidrat sindiriminde etkili
Karbonhidrat ağırlıklı beslendiğinizde hızlıca acıkabilirsiniz. Tarçın, özellikle yemek sonrası oluşacak kan şekeri sorunlarını giderebilir. Yemekten bir süre sonra tarçınlı Türk kahvesi içebilir, karbonhidratın vücudunuzdan hızlıca atılmasını önleyebilirsiniz. Enerji seviyenizi stabilize edecektir.
Tokluk hissi
Türk kahvesi, tatlı krizleri ve açlık durumunda midenizde oluşan sorunları dindirmek için etkili bir içecektir. Tarçın ike birleştiğinde tokluk duygusuna yakınlaştırır ve fazla kalori alımından uzak tutar. Ancak bu etkiler için kahveyi şekersiz tercih etmelisiniz.
Enerjinizi yerine getirir
Kahve tüketimi, fiziksel performansın artmasını sağlayacaktır. Gün içerisinde daha zinde hissetmek için tarçınlı kahve içerek güne başlayabilirsiniz. Özellikle tip 2 diyabet, alzheimer ve parkinson gibi hastalıkların riskini azaltabilir.
Tarçınlı Türk kahvesi nasıl yapılır?
- 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
- 1 çay kaşığı toz tarçın
- 1 fincan su
Yapılışı
İlk olarak cezveyi ocağa alıp içine 1 fincan su ekleyin. Üzerine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve tarçın ilave edin. Kahvenizi yavaş yavaş karıştırıp pişmeye bırakabilirsiniz. Önce köpüğünü bardağın dibine ekleyin, ardından pişen kahvenizi üzerine dökün. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif.
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