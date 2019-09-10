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Türk kahvesi Amerika turunda

Türk kahve kültürünü tanıtmak amacıyla yola çıkan "Gezici Türk Kahvesi Evi" Amerika'daki tanıtım turnesine New York'tan başladı- Proje Direktörü Gizem Salcıgil White:- "Türk kahvesi Amerika'da sert bir kahve olarak biliniyor, aslında değil. Servis edilmediği, denenmediği için bilinmiyor. Biz burada bir bilinçlenme ve Türk kahvesi için bir talep yaratarak pazar payı oluşturmak istiyoruz"

10 Eylül 2019 Salı 00:38
Türk kahvesi Amerika turunda

NEW YORK (AA) - Türk kahve kültürünü tanıtmak amacıyla yola çıkan "Gezici Türk Kahvesi Evi-(Turkish Coffee Truck)" Amerika'daki tanıtım turnesine New York'tan başladı.

Gezici Türk Kahvesi Evi projesi kapsamında, eylül ayı boyunca New York'un yanı sıra New Jersey, Maryland, Virginia eyaletleri ve Washington D.C'de Türk kahvesi Amerikalıların beğenisine sunulacak.

Proje Direktörü Gizem Şalcıgil White, Dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin bilinirliğinin artırılması ve kahve sohbetleri ile toplumlar arası kültürel diyaloglar kurulması amacıyla turneye başladıklarını belirtti.

White, ABD'de günde 400 milyon bardak kahve tüketildiğini ancak 500 yıllık Türk kahvesinin bilinmediğini dile getirerek, "Türk kahvesi Amerika’da sert bir kahve olarak biliniyor, aslında değil. Servis edilmediği, denenmediği için bilinmiyor. Biz burada bir bilinçlenme ve Türk kahvesi için bir talep yaratarak pazar payı oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tanıtım turnesi boyunca binlerce Amerikalıya bedava kahve ikram edeceklerini kaydeden White, "Geleneksel kıyafetler içinde yapacağımız kahve ikramları ve sohbetlerin yanı sıra ekibimizdeki sanatçı, yazar ve akademisyenlerle birlikte kültürel etkileşim yaratarak Türk kahvesinin tarihsel önemini aktarmaya ve eşsiz lezzetini tanıtmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

- Türk kahvesi sanatla tanıtılacak

Kar amacı gütmeyen ve 2 Ekim’e kadar süreceği belirtilen "Gezici Türk Kahvesi Evi" turnesinde ayrıca, ünlü minyatür sanatçısı Hasan Kale de telve ile icra edeceği kültürel sunumlarda bulunacak.

Tur boyunca, Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Göknur Akçadağ, ödüllü yazar ve gastronomi uzmanı Cenk R. Girginol ile yazar Ahmet Şerif İzgören, Türk kahvesinin tarihine ilişkin sunumlar gerçekleştirerek, üniversiteler ve yerel müzelerde Amerikalı kanaat önderlerine ve toplum üyelerine eğitici seminerler verecek.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 00:38
  1. "Gezici Türk Kahvesi Evi” (Turkish Coffee Truck)
  2. Gizem Şalcıgil White

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