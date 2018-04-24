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Türk kadınlarının ömrünün 6 yılı mutfakta geçiyor

Yaşam alanlarımızın en önemli mekanlarından biri olan mutfak, özellikle kadınların ev içerisinde zamanının büyük bir kısmını geçirdiği yer olarak ön plana çıkıyor. Peki kadınların hayatının ortalama ne kadarı mutfakta geçiyor?

24 Nisan 2018 Salı 22:28
Türk kadınlarının ömrünün 6 yılı mutfakta geçiyor

Kimileri için mutfakta geçirilen zaman, rahatlama ve stres atma anlamı taşırken, kimileri için ise rutin bir zorunluluk olarak görülüyor. Yapılan araştırmalar, mutfakta geçirilen vakitle ilgili oldukça ilginç sonuçlar veriyor.

 

AMERİKALILAR 3, TÜRKLER İSE HAYATLARININ ORTALAMA 6 YILINI MUTFAKTA GEÇİRİYOR

Yapılan araştırmalara göre, Amerikalı kadınların ömürlerinin ortalama 3 yılını, Türk kadınlarının ise 6 yılını mutfakta geçirdiği saptandı. Yapılan araştırmada Türkiye’de kadınların günde ortalama 1 saatlerinin mutfakta geçtiği, bu zamanın 1 ayda 30 saat, 1 yılda 365 saate tekabül ettiği ifade edildi. Ortalama yaşam yılının 75 olarak hesaplandığı bu araştırmaya göre Türk kadını, ömrünün yaklaşık olarak 6 yılını mutfakta geçirerek, araştırmada üst sıralarda yer aldı.

 

YEME İÇME KÜLTÜRÜ MUTFAKTA GEÇİRİLEN ZAMANI ETKİLİYOR

 

Konu ile ilgili yorum yapan Nazlı Bahçeyaka, “Yeme içme kültürü ve yaşam tarzı, aslında mutfağı ve mutfakta geçirilen zamanı direkt etkileyen unsurların başında geliyor. Araştırma sonucunda Türk kadınlarının, Amerikalı kadınların geçirdiği zamanın 2 katını mutfakta geçirmeleri çok doğal. Türk mutfak kültürü çok köklü ve zengin lezzetlere sahiptir. Yemeğe verilen önem ve özen, fast food beslenme tarzının aksine hazırlık sürecinde oldukça zaman alıyor.

 

KADINLARIMIZIN VAKİT HARCADIĞI MUTFAKLAR KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLAMALI

 

Kadınlar için bir nevi stres atma mekanı olan mutfakların hem hijyenik, hem kolay kullanımlı olması gerektiğinin önemini vurgulayan Bahçeyaka, “Ben de bir kadın olarak mutfağın kadınlar için taşıdığı önemi en iyi bilenlerdenim. Mutfaktaki kullanım kolaylığı, hijyen durumu ayrılan zamanın keyifli geçmesinde etkin rol oynuyor. Kuvars doğal taşının pozitif enerji etkisi zaten herkes tarafından biliniyor. Biz de doğal kuvars esaslı olarak kompoze olarak ürettiğimiz mutfak tezgahları ile kadınlarımıza pozitif bir ortam vaat ediyoruz. Ayrıca tezgahı oluşturan kuvars granülleri arasında boşluksuz yapının olması, tezgahlarda bakteri ve mikroorganizma üremesini engelliyor. Mermer ve granit doğal taşına göre daha yüksek sertliğe sahip olan kuvars, çizilme direnci ve leke tutmaz yapısı ile kadınlarımıza tezgâh üzerinde rahatça çalışma olanağı sunuyor’’ dedi.

(Akşam)

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:28
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