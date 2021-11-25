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Kadın - Aile Türk kadın doktora dünya çapında ödül
Kadın - Aile

Türk kadın doktora dünya çapında ödül

Dr. Gilman Yücel, teknolojiyi yenilikçi fikirlerle kliniklerine en uyarlayan ve hastalarına modern tedavi yöntemleri sunan kadın diş hekimlerine verilen 'Smart Integration'da ödül alan 7 aday arasında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 14:00:00 - 2021-11-25 14:23:36
Türk kadın doktora dünya çapında ödül

Bu yıl 40 ülkeden yüzlerce aday arasından, farklı kategorilerde yapılan seçimlerde, aralarında Doktor Gilman Yücel’in de olduğu 7 aday ödüle layık görüldü. Dentsply Sirona’nın 'Smart Integration' ödülleri, küresel düzeyde iki yılda bir çeşitli kategorilerde teknolojiyi yenilikçi fikirlerle kliniklerine en uyarlayan ve hastalarına modern tedavi yöntemleri sunan kadın diş hekimlerine veriliyor.

Bahçeşehir Ortodonti’de önceliği çocuklara ve onların özel ihtiyaçlarına veren Doktor Gilman Yücel diş sağlığı farkındalığını ileri teknolojiyi kullanarak eğlenceli yöntemlerle sağlıyor. Dr. Gilman, böylece çocuklukta başlayan diş hekimi korkusunun önüne geçmeyi, daha başlamadan ortadan kaldırmayı ve çocuk dostu bir klinik olmayı hedefliyor.

Dr. Gilman Yücel, sanal gerçeklik uygulamalarını yüksek teknolojili ürünlerle uyumlandırdıklarını anlatarak, "Çocuklar kliniğimize geldiklerinde ormana benzeyen, sürprizlerle dolu bir atmosferle karşılaşıyorlar. Sanal gerçeklik uygulamaları, diş albümleri ve eğlenceli karakterlerle çocukları hem diş hekimi ziyaretinin oluşturduğu kaygıdan uzaklaştırıyoruz hem de tekrar gelmeleri için teşvik ediyoruz. Daima 'Her çocuk sağlıklı bir gülüşü hak eder', ilkesiyle hareket ediyor ve her gün küçük hastalarımızın gülümsemesine katkıda bulunmanın keyfini yaşıyoruz. Bugüne kadarki çalışmalarımız, Türkiye’de UNESCO’nun eğitim direktörlüğünce de örnek gösterilen bir klinik olmamızı sağladı. Bu bakış açısı bize Türkiye’de çocuk diş hekimliği konusunda yeni bir vizyon oluşturma fırsatı tanıdı. Bu alanda yeni projelerimizle değişime öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.

 

 

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