Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
Kuzey Irak'ta Amedi/Sibindar köyünde Türk savaş uçaklarından kaçarak bir okula saklanan bölücü terör örgütü PKK-PYD'li 3 teröristi yerel halk bölgeden döverek kovdu.19 Temmuz 2019 Cuma 10:07
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlediği operasyonu başarıyla devam ettiriyor.
Halk PKK'lıları döverek kovdu
Amedi/Sibindar köyünde Türk savaş uçaklarından kaçarak bir okula saklanan bölücü terör örgütü PKK-PYD'li 3 teröristi yerel halk bölgeden döverek çıkardı.
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