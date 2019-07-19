Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti Kuzey Irak'ta Amedi/Sibindar köyünde Türk savaş uçaklarından kaçarak bir okula saklanan bölücü terör örgütü PKK-PYD'li 3 teröristi yerel halk bölgeden döverek kovdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlediği operasyonu başarıyla devam ettiriyor. Halk PKK'lıları döverek kovdu Amedi/Sibindar köyünde Türk savaş uçaklarından kaçarak bir okula saklanan bölücü terör örgütü PKK-PYD'li 3 teröristi yerel halk bölgeden döverek çıkardı.

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