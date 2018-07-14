0553 313 94 23

Türk jeti dünya sahnesinde

Türkiye'nin jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanan Hürjet, hazırlanan birebir yer prototipiyle ete kemiğe büründü.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:38
Türk jeti dünya sahnesinde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ), pazar araştırmaları ve ihtiyaç analizleri sonucu herhangi bir ihtiyaç belirtmeden öz kaynaklarını kullanarak başlattığı Jet Eğitim ve Yakın Destek Uçağı Geliştirme Projesi başarılı şekilde ilerliyor.

Projede kavramsal tasarım aşaması tamamlanırken ön tasarım aşamasına geçildi. Bu çalışmalar sürerken Hürjet'in birebir modeli üretildi. Uçağın "yer prototipinin" ortaya çıkmasıyla ön tasarım da fiziksel boyut kazanmaya başladı.

Oldukça gelişmiş bir düzeyde ortaya konulan prototip, uçağın tasarımında gelinen noktayı gözler önüne seriyor. Kokpit içinden kontrol edilebilen hareketli kontrol yüzeylerine sahip prototipte gerçek uçak ekipmanları kullanılıyor. Prototipte, motor, bazı itki ve uçuş sistemleri dışında kalan hemen hemen bütün sistemler fonksiyonları azaltılarak gerçekçi şekilde yer alıyor. 

Ön tasarım sonrasında uçağa ilişkin çalışmalar detay tasarımla sürdürülecek. Uçuş testlerinin projenin 48'inci ayında başlaması ve Hürjet'in ilk uçuşunu 2023'te yapması planlanıyor. 

Hürjet'in yer prototipi, 16-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden, İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk kez sergilenecek. Böylece Hürjet Projesi dünyaya tanıtılacak.

Fuarda dijital kamuflajlı olarak sergilenecek Hürjet'in kuyruğunda tarih boyunca Türk milletinin ve Türk Hava Kuvvetlerinin sembolü olan kartal figürü yer alacak. Hürjet'le birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82, Kanatlı Güdüm Kiti, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan; ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdün Kiti MK-81 ve MK-82, L-Umtas sergilenecek.

Uçak, 13,4 metre uzunluğunda, 11 metre kanat açıklığında, 4 metre dikey kuyruk yüksekliğinde olacak.   

Hürjet Projesi kapsamında ileri seviye bir jet eğitim uçağı yapılacak, bunun yanında uçağa silah eklenerek ikinci bir misyon kazandırılacak. Böylece Türk Hava Kuvvetlerinin jet tekamül uçağı ihtiyacı karşılanırken, yakın hava desteğinde kullanılabilecek bir hafif taarruz uçağına sahip olunacak.

Taarruz faaliyetlerinde çevre güvenliğini sağlayacak Hürjet, ana taarruz uçaklarına koridor açacak, harekat ortamını hazırlayacak. Hürjet, silahlı ve silahsız olarak karakol faaliyeti de yürütebilecek.

Uçağın ileri seviye bir kokpit ve görev bilgisayarı olacak. 5. nesil savaş uçaklarının kullanılmaya başlandığı bir ortamda Hürjet, 5. nesil eğitim uçağı hedefiyle tasarlanıyor.

Hürjet, üstün radar ve hassas taarruz sistemleriyle donatılacak, veri linki sayesinde hava ve yer haberleşme yetenekleriyle tehdit ve riskleri azaltacak.  

Çift motor, tek motor seçenekleri arasında birçok parametre dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonunda Hürjet için tek motor versiyona yoğunlaşıldı. Bu eğilim uçağın yer prototipine de yansıdı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:38
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar nasıl düşecek? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıkladı
    1. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    2. Oktar Babuna'nın annesinden şoke eden..
    3. Rusya zor dönemde! Sıkıntı Su-57’yi..
    4. İran'dan hala ses seda yok
    5. ABD’de vergi borcu olanlara seyahat..
    6. Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman..
    7. Change operasyonu! Şasi numaralarını..
    8. Kurban Bayram ikramiyesi SSK Bağ Kur..
    9. Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini..
    10. Galatasaray'da savunmaya 1.92'lik..
    11. Haftaya başlıyor! SSK emeklisine en az 1
    12. Balıkesir Erdek'te zincirleme kaza: 2..
    13. Ve ayrıntıları ortaya çıktı!
    14. Amerika yol açtı, Sözdar Avesta kaçtı!
    15. Türk jeti dünya sahnesinde
    16. Bedelli askerlik KHK'sı ne zaman?
    17. Kırkpınar'a yoğun ilgi! Otellerde yer..
    18. Meteoroloji uyardı: O saate dikkat!
    19. Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor!..
    20. Bedelli askerlik kararnamesi ne zaman..
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!