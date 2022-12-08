Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması "Asgari ücretli çalışan sayısı düşürülmeli"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamın

da ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

ORTAK BEKLENTİNİN 7 BİN 845 LİRA OLDUĞU BİLGİSİNE YER VERİLDİ

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret anketinin sonuçları komisyonla paylaşıldı. Ankette, yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu bilgisine yer verildi. Toplantıda ayrıca işçi ve işveren tarafı ekonomik veriler doğrultusunda görüş ve taleplerini dile getirdi.

KAVLAK'TAN GÜLTEPE'YE SERT TEPKİ: O KENDİNE KÖLE ARIYOR

Dün gerçekleşen zirve sonrası açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, ilk görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini kaydetti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin önceki gün yaptığı "(Asgari ücret) 2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz" açıklamaya da sert tepki gösteren Kavlak, "O kendine işçi değil köle arıyor" ifadesini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI DÜŞÜRÜLMELİ"

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Türkiye'de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükümlülüğü var. Yılbaşında alınan net ücret vergiler nedeniyle giderek azalmaktadır. Asgari ücretliler başta olmak üzere milyonlarca çalışanın gelir vergileri kaynağından kesilerek ödenmektedir. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Türkiye, ne yazık ki asgari ücret ülkesi haline gelmiştir. Asgari ücretin yükseltilmesi kadar önemli olan konu asgari ücretli çalışan sayısının düşürülmesidir. Bizim gerçeğimiz bir yandan ülkemizin büyümesi, çarkların dönmesi olması kadar mutlu insanların yaşadığı Türkiye'de birlikte kazanmak umududur. Alacağımız kararın asgari ücretlilere hayırlı olmasını diliyorum.

"HERKES KENDİ YERİNİ BİLECEK

"Bugün ihracat rakamlarında bu rakamlara ulaştıysa bunda emekçinin büyük payı var. Asgari ücretle ilgili konuşmayan bir tek biziz. İhracatçılar Birliği ayrı konuşuyor. Herkes kendi yerini bilecek. Eğer onlar bugün ihracat şampiyonu oldularsa işletmelerde çalışan emekçiler sayesinde olmuştur. Bugün eğer asgari ücret 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız diye bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir.

BAKANLIĞIN ANKET ÇALIŞMASI HAKKINDA

Son 20 yılda asgari ücrete 29.8 kat yani 30 kat zam yapılmış. Aynı zaman diliminde ortalama memur maaşları 16 kat artmış, kamu işçisi maaşı 14 kat artmış, ortalama işçi emekli maaşları 16 kat artmış, memur emekli maaşları 13 kat artmış. Asgari ücreti çok artırmak, 30 kat artırmasına rağmen bugün Türkiye niye asgari ücreti konuşuyor. Yetmediği için konuşuyor.Türkiye'de bu işin çözümü sendikalı olmaktır. Asgari ücreti artırıyorsunuz gelen zamlarla 2-3 sonra alım gücünü yitiriyor. Sendikalı örgütlerde böyle değil. TÜİK rakamlarının üzerine basılmasına rağmen bizim yaptığımız toplu sözleşmeyi biliyorsunuz. Bir yıl içerisinde yüzde 139 zam aldılar.

VERGİ ÜCRETLERİ HAKKINDA

Vergi düzenlemesi yaklaşık 14 milyonu ilgilendiriyor. Biz geçen yıl asgari ücret kadar olanı vergi dışında bıraktık. Bunu bu sene hissedebildiniz mi? Hissedemediniz verginin birinci matrahı gerektiği kadar yükselmediği için hissedilmedi. Bu sene ortalama bir ücretten bahsedelim saatlik ücreti 50 lira brüt 16 bin lira olan birinin ücreti. Yılbaşında 13 bin 544 lira net alıyor. 12. Ayda 12 bin 100 liraya düşüyor 1400 lira kaybı oluyor. Netten bahsediyorum.

Üstelik 6. ayda asgari ücrete düzenleme yapıldığı için bu kadar düşük. Asgari ücrete düzenleme yapılmamış olsaydı bu 1450 lira 1800 lira net olacaktı. Brütü 2 bin 700 liradır. 14 milyon insan 1. ayda aldığı ile yılsonunda aldığı arasında 1500 lira fark ediyor.

Vergi çalışanların üzerinde inanılmaz bir yük. Çalışan vergi ödüyor birde pazarda vergi ödüyor, taşıt vergisi ödüyor. Bunun mutlaka düzenlenmesi gerekir. Bu vergi yükü sürdürülebilir değildir. Ergün başkanın söylemek istediği budur. Bunu TÜRK İŞ yönetim kurulu olarak gündeme getirdik. Meclis'teki tüm yetkililere kapsamlı bir mektup yazacağız."