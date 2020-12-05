Türk işçiler tesadüfen fark etti! Korona geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki fark ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri hayrete düşürdü. Denizli'de 350 kişinin çalıştığı bir tekstil firması, koronavirüs geçiren 110 personeli üzerinde ultraviyole ışın altında tırnaklarda parlama olduğunu fark ettiklerini öne sürdü.

Videoda korona geçiren ve geçirmeyen çalışanlar, sırasıyla ellerini ultraviyole ışığının altına koyuyor. Burada daha önce korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekiyor. Gördüklerine şaşıran sosyal medya kullanıcıları ise bu gizemli durumun araştırılmasını ve sebebini öğrenmek istediklerini ifade etti.