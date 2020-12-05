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Sağlık Türk işçiler tesadüfen fark etti! Korona geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki fark ortaya çıktı
Sağlık

Türk işçiler tesadüfen fark etti! Korona geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki fark ortaya çıktı

Denizli'de tekstil ürünleri üretimi ve ihracatı yapan bir firmada renk kontrolü yaparken fark edilen detay görenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan videoda koronavirüs geçiren kişilerin tırnakları ultraviyole ışınları aldığı zaman parlarken, koronavirüs geçirmeyenlerin tırnaklarının ise parlamadığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:40:00 -

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri hayrete düşürdü. Denizli'de 350 kişinin çalıştığı bir tekstil firması, koronavirüs geçiren 110 personeli üzerinde ultraviyole ışın altında tırnaklarda parlama olduğunu fark ettiklerini öne sürdü.

Videoda korona geçiren ve geçirmeyen çalışanlar, sırasıyla ellerini ultraviyole ışığının altına koyuyor. Burada daha önce korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekiyor. Gördüklerine şaşıran sosyal medya kullanıcıları ise bu gizemli durumun araştırılmasını ve sebebini öğrenmek istediklerini ifade etti.

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