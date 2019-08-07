0553 313 94 23

Türk-İş zammı yetersiz buldu

Türk-İş Konfederasyonu "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:05
Türk-İş zammı yetersiz buldu

Türk-İş Konfederasyonu "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri" ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, "Ya uzlaşma yoluna gideceğiz ya arkadaşlarımız kanundan doğan hukuki haklarını kullanacak ya da masa başında bitireceğiz" dedi.


Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasına, yönetim kurulu üyeleri ve işçi temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Türk - İş Konfederasyonu Genel Başkanı Atalay, bugüne kadar hükümetle 3 görüşme yaptıklarını hatırlatarak, "Bize en son verilen teklif 6.4’tü dün akşam Türk-İş yönetimi ile birlikte Bakan ve yardımcılarına tekrar taleplerimizi götürdük. Ama maalesef şuana kadar bizim taleplerimize bir karşılık bulamadık" diye konuştu.


Görüşmelerin hala sürdüğünü anımsatan Atalay, “Ya uzlaşma yoluna gideceğiz ya arkadaşlarımız kanundan doğan hukuki haklarını kullanacak ya da masa başında bitireceğiz. Bugüne kadar Türk-İş olarak arzumuz masa başında arkadaşlarımızın haklı taleplerini çözmek. Ama bugüne kadar bununla ilgili sonuç alamadık. Bundan iki sene evvel enflasyon 5.60 civarındaydı ilk 6 ay 7,5 ikinci 6 ay 5 oranında bir zam aldık. Ama, şu anda verilen zam 2 sene evvel aldığımız zammı bile karşılamıyor. Bakan hanımın dün akşam bize söylediği şu ‘2 gün müddet verin biz bununla ilgili bir çalışma yapalım.’ Ama bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Bir laf var gazozun havası kaçtı. Biz tabiri caizse afaki bir rakam da istemiyoruz” ifadelerini kullandı.


Alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Atalay şöyle devam etti: "Doğal gaza yüzde 35 elektriğe yüzde 44 zam geldi, bizim alım gücümüz düştü. Karayollarında sıcaklık 40 asfalt 360 derece arkadaşlarımız asfalt döküyor. Arkadaşlarımız elektrik direğinin tepesinde, madende yani Türkiye’nin her alanında çalışmaya devam ediyorlar. Memurlar da bizim parçamız onlar da talep ettikleri zammı alsınlar. Ama bizim çalışma koşullarımız o kadar zor ki bizim her gün iş kazasında 5 arkadaşımız hayatını kaybetmeye devam ediyor. 2019 bitiyor iş kazasından ölen arkadaşlarımız bazı işverenler öldükten sonra sigorta yapıyorlar. Mevsimlik işçi olarak kadınlar, 8 yaşında çocuklar çalışmaya devam ediyor. Bu durum ülke fotoğrafına yakışmıyor.”


Maaşlardaki vergilerden dolayı kayıplarının olduğunu bildiren Atalay şöyle konuştu:


"2019’da 3 bin 410 lira net maaş alan bir arkadaşımız Haziran’da 3 bin 218 lira para alıyor. Kaybı 192 lira, yıl sonunda kayıp 479 lira. Yani hiçbir şey vermeseler bize bu vergi ile ilgili bizim Ocak-Aralık ayındaki farkı kapatsalar bizim zam falan almamıza gerek yok. Biz zam falan istemiyoruz yani bize Ocak ayında ülkeyi yönetenler işçi ne alıyorsa Aralık ayındaki bu 459 lira farklı versinler bize bir zam falan da vermesinler. Yani onun için bugün kamu koordinasyon kurulu buradan çıktıktan sonra yukarıda beraber bir daha toplanacağız. Biz buradaki arkadaşlarımızın temsilcileriyiz, onların temsilcisi şube başkanları, onların temsilcileri genel başkanlar. Biz onlar adına talebimizi yeniliyor, onlar adına arkadaşlarımızın sıkıntılarını dile getiriyoruz. Şu anda ülkede KİT’lerle ilgili verilen sözler var, kadroya geçecekler hala geçmedi. Kadroya geçip de geçmeden evvel 2 bin 700 lira alan arkadaşlarımız şu anda asgari ücret alıyorlar. Yani yüzde 4 zam enflasyonun yüzde 15 olduğu bir yerde yani yüzde 4’ü konuşmak doğru bir rakam değil."


Dertlerini ülkeyi yöneten iktidara anlatacaklarını kaydeden Atalay, "Biz bunları nereye anlatacağız, ülkeyi yönetenlere anlatacağız çocuğun problemini, iş kazasını, kadının problemini, yaşadığımız problemleri ülkeyi yönetenlere anlatacağız. Dün akşam anlattık, ondan evvel anlattık bugün şimdi kanalların huzurunda bir daha kamuoyuna anlatıyoruz Türk-İş’in haklı taleplerini bayramdan önce bir an evvel yerine getirin. Bu arkadaşlarımız huzurlu şekilde bayramlarını geçirsinler. Bununla ilgili talebi dün akşam Bakan hanıma anlattık, Bakan hanım bir an evvel bize çözüm bulsun. Şu an burada 3 gün zamanımız var bayrama, umut ediyoruz arzu ediyoruz ve diyoruz ki ‘Cuma gününe kadar bu sözleşmeyi masa başında bitirelim’ ha masa başında bitmiyorsa kanunun bize verdiği yetkileri yerine getiririz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:05
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticari takside 12 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    2. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    3. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    4. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    5. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    6. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    7. Bakan açıkladı! Akdeniz'de sondaj..
    8. Başkentte devrilen tomruğun altında..
    9. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi..
    10. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    11. Servet Çetin: “Sivasspor ligde olmazsa..
    12. Ali Gaffar Okkan POMEM 23. Dönem..
    13. Gaziantep'teki doktora bıçaklı saldırı
    14. Komşuya gasp girişimine suçüstü
    15. MHP’li Esin Kara sorunları dinliyor
    16. Ticari takside 12 yabancı uyruklu..
    17. Toroslar’da binalar rengarenk boyanıyor
    18. Yavuz, arama ve sondaj çalışmalarına..
    19. 415 polis mesleğe adım attı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    21. Kamışlı’da bombalı saldırıda 3 çocuk..
    22. İmamoğlu’nda Bülent Ecevit Parkı açıldı
    23. Hasanoğlu’ndan katılım paylı destek
    24. Kırgızların "Çinlilerin altın..
    25. Afganistan’da patlama: 18 ölü
    26. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    27. Camiler bayrama hazır
    28. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    29. Sivas’ta uyuşturucuyla mücadele
    30. Çankaya’da Kurban Bayramı öncesi..
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"