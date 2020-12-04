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Aktüel Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı."
Aktüel

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı."

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:38:18 -
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı."
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