Türk iş dünyasından Azerbaycan’a destek ziyareti
Türkiye ekonomisinin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri, Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (Türk TSO) “Azerbaycan Özel Gündemi” ile yapacağı olağanüstü toplantı için Bakü’ye gidiyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü Türk TSO’nun toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Türk iş dünyası temsilcileri, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına ve işgal girişimlerine yönelik mücadelesini sürdüren Bakü’ye destek ziyaretinde bulunarak muhataplarıyla bir araya gelecekler