  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TüRK-İŞ Başkanı siyasilerin kendisine yaptığı asgari ücret telkinini kamuoyuna açıkladı: Bu ayıptır

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması
Ekonomi TüRK-İŞ Başkanı siyasilerin kendisine yaptığı asgari ücret telkinini kamuoyuna açıkladı: Bu ayıptır
Ekonomi

TüRK-İŞ Başkanı siyasilerin kendisine yaptığı asgari ücret telkinini kamuoyuna açıkladı: Bu ayıptır

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Bazı siyasiler asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istiyor' diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 16:52:00 -
TüRK-İŞ Başkanı siyasilerin kendisine yaptığı asgari ücret telkinini kamuoyuna açıkladı: Bu ayıptır

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili herhangi bir değerlendirmeye karşı olduğunu söyledi. "Piyasada zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var" diyen Atalay, "Rakamı duyunca önden zam yapılıyor" dedi.

"6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? Beş ay kala yetkili yetkisiz herkes konuşuyor. Konuşmanın ne faydası var?. Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar."

"Bazı siyasiler, asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istemem hususunda bana telkinde bulundu. Türk-İş Başkanı, Türkiye'de Türk-İş başkanlığı yapıyorsa, dolar üzerinden asgari ücret istemez, isteyemez, ayıptır. Bunu, söyleyenlerin suratına söylüyorum."
"Yüzde 27'lik vergi dilimi adil değil. Bu sürdürülebilir, devam edecek adil bir sistem değil. Bas bas bağırıyorum, Sayın Nebati duymuyor."

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikasının (Güvenlik-İş) Ankara'da düzenlenen 4. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Taşeronların kadroya alınmasını istemeyen bürokratlar olduğunu belirten Atalay, taşeronluğu "ucube sistem" olarak tanımladı ve önemli bir kısmı 2019'da kadroya alınsa da sistemdeki bazı çalışanların kapsam dışında kaldığını anlattı.

Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin de çözüme kavuşturularak ülkenin gündeminden çıkartılmasını istedi.

Yüzde 27'lik vergi dilimi adil değil

İşçilerin gelir vergisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve mayıs sonu, haziran başında yüzde 27'lik vergi dilimine girildiğini kaydeden Atalay, "Bu sürdürülebilir, devam edecek adil bir sistem değil. Bas bas bağırıyorum, Sayın Nebati duymuyor" dedi.

Şimdi niye konuşayım?

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde asgari ücretin tartışılmasından rahatsız olduğunu, kendisinin bu yüzden hiç konuşmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor, yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez, asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor.

Bazı siyasilerin telkini...

Bazı siyasiler tarafından, asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istemesi konusunda kendisine telkinde bulunulduğunu aktaran Atalay, "Türk-İş Başkanı, Türkiye'de Türk-İş başkanlığı yapıyorsa, dolar üzerinden asgari ücret istemez, isteyemez, ayıptır. Bunu, söyleyenlerin suratına söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette 9-10 bin lira bekleyenlere kötü haber! Son tahmin duyuruldu
Asgari ücrette 9-10 bin lira bekleyenlere kötü haber! Son tahmin duyuruldu

Ekonomi

Asgari ücrette 9-10 bin lira bekleyenlere kötü haber! Son tahmin duyuruldu

TİSK asgari ücret teklifini duyurdu
TİSK asgari ücret teklifini duyurdu

Ekonomi

TİSK asgari ücret teklifini duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması

Yerel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Ekonomi

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Oran verildi, yeni asgari ücret hesaplandı

Milyonların beklediği zam haberi geldi! Asgari ücret bu kadar olacak
Milyonların beklediği zam haberi geldi! Asgari ücret bu kadar olacak

Ekonomi

Milyonların beklediği zam haberi geldi! Asgari ücret bu kadar olacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandas

Ayip nedir biliyormusun 300 dolara iscilik olmaz ayıp nedir biliyormusun 3500 tl emekli maasi olmaz 
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23