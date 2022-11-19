TüRK-İŞ Başkanı siyasilerin kendisine yaptığı asgari ücret telkinini kamuoyuna açıkladı: Bu ayıptır

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili herhangi bir değerlendirmeye karşı olduğunu söyledi. "Piyasada zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var" diyen Atalay, "Rakamı duyunca önden zam yapılıyor" dedi.



"6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? Beş ay kala yetkili yetkisiz herkes konuşuyor. Konuşmanın ne faydası var?. Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar."

"Bazı siyasiler, asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istemem hususunda bana telkinde bulundu. Türk-İş Başkanı, Türkiye'de Türk-İş başkanlığı yapıyorsa, dolar üzerinden asgari ücret istemez, isteyemez, ayıptır. Bunu, söyleyenlerin suratına söylüyorum."

"Yüzde 27'lik vergi dilimi adil değil. Bu sürdürülebilir, devam edecek adil bir sistem değil. Bas bas bağırıyorum, Sayın Nebati duymuyor."

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikasının (Güvenlik-İş) Ankara'da düzenlenen 4. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Taşeronların kadroya alınmasını istemeyen bürokratlar olduğunu belirten Atalay, taşeronluğu "ucube sistem" olarak tanımladı ve önemli bir kısmı 2019'da kadroya alınsa da sistemdeki bazı çalışanların kapsam dışında kaldığını anlattı.

Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin de çözüme kavuşturularak ülkenin gündeminden çıkartılmasını istedi.

Yüzde 27'lik vergi dilimi adil değil

İşçilerin gelir vergisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve mayıs sonu, haziran başında yüzde 27'lik vergi dilimine girildiğini kaydeden Atalay, "Bu sürdürülebilir, devam edecek adil bir sistem değil. Bas bas bağırıyorum, Sayın Nebati duymuyor" dedi.

Şimdi niye konuşayım?

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde asgari ücretin tartışılmasından rahatsız olduğunu, kendisinin bu yüzden hiç konuşmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor, yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez, asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor.

Bazı siyasilerin telkini...

Bazı siyasiler tarafından, asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istemesi konusunda kendisine telkinde bulunulduğunu aktaran Atalay, "Türk-İş Başkanı, Türkiye'de Türk-İş başkanlığı yapıyorsa, dolar üzerinden asgari ücret istemez, isteyemez, ayıptır. Bunu, söyleyenlerin suratına söylüyorum" ifadelerini kullandı.