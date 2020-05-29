Türk-İş Başkanı Atalay, Milli Elektrikli Tren Seti'ni inceledi:

SAKARYA (AA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Milli Elektrikli Tren Seti'ne ilişkin, "Bu trenin zannediyorum ağustos ayında test sürüşleri başlar, 29 Ekim'de de bu tren yollarda olur" dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketini (TÜVASAŞ) ziyaret eden Atalay, Genel Müdür İlhan Kocaarslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra fabrikayı gezen Atalay, Milli Elektrikli Seti'ni inceledi.

Lokomotife Türk bayrağı yapıştıran Atalay, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Fatih Sultan Mehmet ve fetihte şehit düşenlere rahmet diledi.

TÜVASAŞ'ta inceleme yaptıklarını aktaran Atalay, "Bugün yarım asırdır beklediğimiz arzu ettiğimiz bir trenin önündeyiz. Bugün özellikle burayı tercih ettim. Trenin genel yapılış aşamalarını izleme imkanı buldum." diye konuştu.

Atalay, projenin temellerinin 2012 yılında atıldığına değinerek aradan geçen sürede 5 bakan ve 4 genel müdür değiştiğini kaydetti.

- "Ağustos ayında test sürüşleri başlar, 29 Ekim'de de bu tren yollarda olur"

Türkiye'nin yıllardır trenleri diğer ülkelerden aldığını ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Arzumuz şu, bu trenleri biz bu ülkede yapalım. Bu ülkedeki işçi, sanayici yapsın. Bu ülkeyi yönetenler yapsın. Elhamdülillah 7 sene evvel böyle bir yola çıkıldı. Şimdi yolun sonuna geldik. Gönül arzu ediyordu ki bugün bu tren yola inseydi, hareket etseydi ama öyle bir imkan yoktu. Buraya gelmeden önce tüm yetkililerle görüştüm, öyle bir imkan yoktu. Bir an evvel arzumuz kısa bir zamanda Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın gelmesi, bu trenin zannediyorum ağustos ayında test sürüşleri başlar, 29 Ekim'de de bu tren yollarda olur. Bizim için öyle önemli ki."

Atalay, yetkililerin kısa süre içerisinde kuruma gelerek trenin raylara indirilmesi konusunda tarihin tespit edileceğini belirterek, "Arzumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ülkedeki tüm siyasilerin ve bürokratların katılımıyla bu trenin ilk seferini İstanbul'a yaparız diye umut ediyorum." dedi.

Tren setini ilk defa inceleme imkanı bulduğunu Atalay, "Milli tren, daha önce rüyalarımızda görsek inanmayacağımız bir şeydi ama elhamdülillah dünyadaki tüm trenlere binme imkanı buldum, gezdiğim trenin içinin onlardan hiç eksik kalır yanı yok fazla yönü var. Onun için bir an evvel halkımızın hizmetine sunulduğu zaman herkes mutlu olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Atalay, kurumdaki herkesin bu trende emeği olduğuna işaret ederek teşekkürlerini iletti.



