Türk-İş asgari ücrete yapılması gereken zam miktarını açıkladı

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette beklenen ara zam hakkında açıklamada bulundu. Atalay, ‘en makul’ artışın 6 aylık enflasyon düzeyinde olması gerektiğini ifade etti.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ara zam beklentisi ile ilgili görüşlerini paylaştı. En makul artışın 6 aylık enflasyon düzeyinde olması gerektiğinin altını çizen Atalay, en azından ara zam ile nefes aldırılması gerektiğini ifade etti.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’a açıklamalarda bulunan Atalay, kamuoyunda asgari ücrete ara zam konusunda bir beklenti oluşturulduğuna dikkat çekti.

Bu alım gücüyle insanların aralık ayına kadar hayatını devam ettiremeyeceğini söyleyen Atalay, “Milletin talebine cevap vermek lazım. İşçiye, çalışana nefes aldıracak ücret verilmeli. Asgari ücrette muhakkak artış olmalı” diye konuştu.

Asgari ücrete ara zam formülleri arasında sosyal güvenlik priminde indirim yapılması da yer alıyor. Söz konusu prim indiriminin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması görüşlerine itiraz eden Ergün Atalay, “İşsizlik Fonu’ndan verilmesini istemiyorum. Benim paramı niye veriyorlar. Fondan verilmesi sağ cepten alıp sol cebe koymak olur. Prim indirimi yapılacaksa hazineden karşılanmalıdır. Asgari ücrete ara zammın maliyetini hazine ve işveren üstlenmeli” diye konuştu.