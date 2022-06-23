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Ekonomi Türk-İş asgari ücrete yapılması gereken zam miktarını açıkladı
Ekonomi

Türk-İş asgari ücrete yapılması gereken zam miktarını açıkladı

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 17:36:00 -
Türk-İş asgari ücrete yapılması gereken zam miktarını açıkladı

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette beklenen ara zam hakkında açıklamada bulundu. Atalay, ‘en makul’ artışın 6 aylık enflasyon düzeyinde olması gerektiğini ifade etti.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ara zam beklentisi ile ilgili görüşlerini paylaştı. En makul artışın 6 aylık enflasyon düzeyinde olması gerektiğinin altını çizen Atalay, en azından ara zam ile nefes aldırılması gerektiğini ifade etti.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’a açıklamalarda bulunan Atalay, kamuoyunda asgari ücrete ara zam konusunda bir beklenti oluşturulduğuna dikkat çekti.

 

Bu alım gücüyle insanların aralık ayına kadar hayatını devam ettiremeyeceğini söyleyen Atalay, “Milletin talebine cevap vermek lazım. İşçiye, çalışana nefes aldıracak ücret verilmeli. Asgari ücrette muhakkak artış olmalı” diye konuştu.

Asgari ücrete ara zam formülleri arasında sosyal güvenlik priminde indirim yapılması da yer alıyor. Söz konusu prim indiriminin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması görüşlerine itiraz eden Ergün Atalay, “İşsizlik Fonu’ndan verilmesini istemiyorum. Benim paramı niye veriyorlar. Fondan verilmesi sağ cepten alıp sol cebe koymak olur. Prim indirimi yapılacaksa hazineden karşılanmalıdır. Asgari ücrete ara zammın maliyetini hazine ve işveren üstlenmeli” diye konuştu.

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Yorumlar

serhat

asğari ücretin en az 15 bin tl olması lazım bu ekonomide. ne zammı herşey üç katı olmuş insanlar açlıkla yoklukla ücadele ediyor ölmemek için direniyor akp türkiyeyi bitirdi herkez seçim bekliyor sandıkta millet konuşacak. satılmadık yandaşa verilmedik ne kurum kaldı ne yol ne köprü ne hastane enerjiden saplıga heryeri kendi adamlarınıza özelleştirme kılıfı altında peşkek çektiniz hemde devletin ziraat bankasının parası ile. hakkımı zerre helal etmiyorum. şimdi girip kırpın yorumları en iyi yaptığınız şey nede olmasa

Ayhan Ergün

Sendikalar öncelikle günlük 10.12 saat işçi çalıştıran işyerlerini tesbit etsin özelikle büyük market akaryakıt istasyonları bar restorant cafe bu tür işyerlerinde hafta tatili bayram tatili resmi tatil vede 8 saat üzeri fazla mesai ücreti verilirse zaten asgarı ücret maaşı 6bin TL bulur aylık .iş verenlerde elini taşın altına koysun ekonomik kriz hep patronlara yarıyor yinede devlete bekliyor işçiden fedakarlık bekliyor aç gözlüler her türlü gideri vergilerinde düşende onlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
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