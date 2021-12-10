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Ekonomi Türk-İş asgari ücret konusunda son noktayı koydu! İşte o rakam
Ekonomi

Türk-İş asgari ücret konusunda son noktayı koydu! İşte o rakam

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "4 bin lira kırmızı çizgimiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 13:01:00 -
Türk-İş asgari ücret konusunda son noktayı koydu! İşte o rakam

Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Aydınlık’ın Türk-İş yetkililerinden edindiği bilgilere göre, işçilerin talebi en az 4 bin lira. Bunun altında bir asgari ücretin kabul edilmeyeceğini net bir şekilde taraflara ilettiler.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 Lira olarak belirlerken, yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti.

"4 bin lira kırmızı çizgimiz"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin Lira'dır" dedi.

Asgari ücret be zaman açıklanacak?

Atalay, asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirterek, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti.

13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşebileceğini belirtti.

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