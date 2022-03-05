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Spor Türk iş adamı Chelsea'yi almak için harekete geçti! İmzaların atılması an meselesi
Spor

Türk iş adamı Chelsea'yi almak için harekete geçti! İmzaların atılması an meselesi

Türk iş adamı Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri olan Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'e teklif verdi. Bayrak, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" sözlerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 02:54:00 -
Türk iş adamı Chelsea'yi almak için harekete geçti! İmzaların atılması an meselesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası İngiltere'de yaptırıma uğrayan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satma kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen Türk iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich'e ilk teklifi yaptı.

"İmzalar için pazarlık aşamasındayız"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Londra'da yatırımları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Abramoviç'in satışa çıkardığı Premier Lig Kulübü Chelsea'yi almak için teklif verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayrak, "Roman Abramovich'in avukatları ile Chelsea'nin satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" dedi.

"Paranın büyük kısmını Türkiye'de almak istiyorlar"

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich ile satın alma görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Muhsin Bayrak, "Biz teklifimizi yaptık. Dünyada yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye'de almak istiyorlar" dedi.

 

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