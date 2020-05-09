Türk iş adamı Burak Şifayin, Gelsenkirchen Belediyesi’ne 40 bin maske hibe etti

Almanya’ya nargileyi sevdiren gurbetçi iş adamı Burak Şifayin, yaşadığı şehir olan Gelsenkirchen Belediyesi’ne 40 bin maske hibe etti.

Yaşadığı ülkeye karşı sorumluluk hissettiğini belirten iş adamı Burak Şifayin, maske sıkıntısını yaşanan Almanya’da böyle bir bağışta bulunmaya karar verdiğini söyledi. Şifayin, "İçinde olduğumuz zor günleri birlikte el ele vererek atlatacağımıza inanıyorum. Yaşadığım şehrin belediyesine 50 bin maske vererek bu zor süreçten kurtulma konusunda bir katkı sunmak istedim. İnşallah el birliğiyle bu sorunun üstesinden geliriz" diye konuştu.

Türk işadamı Burak Şifayin, içinde maskelerin yer aldığı kolileri Gelsenkirchen Belediyesi yetkilisi Oliver Wittke’e teslim etti. Belediye yetkilileri, duyarlı davranışı için Şifayin’e teşekkür etti.