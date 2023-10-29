Türk inşaat şirketi duyurdu: Stadyum Yolunda anlaşma tamam! Tamamen 5 ayda bitecek!
Türkiye'nin inşaat şirketlerinden Musi İnşaat ve Karacayol İnşaat ortaklığı ticaret hacmini büyütmeye yönelik atılan önemli bir adımı duyurdu. Ortaklık ile 20 Ekim tarihinde sözleşme imzalandı. Muhteşem görüntüye sahip stadyum bekleniyor...
Kocaeli’nin önemli ve Kocaelispor Stadına ulaşımı oldukça rahatlatacak projelerinden biri olan Stadyum Bağlantı Yolu için yeniden ihale yapıldı, sözleşme imzalandı. İşte Stadyum Yolunu yapacak firma…
Bilindiği üzere, Kocaelispor Stadyumuna ulaşım noktasında büyük kolaylık sağlaması beklenen Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu’nda çalışmalar geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlamıştı. Ancak bu yılın temmuz ayında bitmesi taahhüt edilen proje bitmeyince müteahhitin sözleşmesi feshedildi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolun tamamlanması için ikmal ihalesine çıktı.
MUSİ + KARACAYOL ALDI
11 Ekim 2023 tarihinde pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye katılmak için 2 firma doküman satın aldı, 1 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 312 milyon 559 bin lira olan ihale 309 milyon liralık teklifi ile merkezi Bursa Nilüfer’de bulunan Musi İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve merkezi İzmit’te bulunan Karacayol İnşaat Madencilik Turizm Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığında kaldı
5 AYDA BİTECEK
enkocaeli aktardı: Musi İnşaat ve Karacayol İnşaat ortaklığı ile 20 Ekim tarihinde sözleşme imzalandı. Söz konusu çalışmaların 150 gün (5 ay) içinde yani 2024 yılı mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.
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