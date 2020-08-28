Türk iHA ve SİHA’larını Batı’ya şikâyet etti!

Göksel Çağlav Ankara

PKK'lıların kâbusu haline dönüşen İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ordusu güçlendikçe teröristlerin çığlıkları da en üst perdeden yükselmeye başladı. Örgütün iflahını kesen ve savunma sanayimize büyük katkı sağlayan SİHA ve İHA’lar için terör örgütünün medya organları karalama kampanyaları düzenlemeye ve destek olan şirketleri tehdit etmeye çalıştı.

Örgüte yakınlığı ile bilinen sözde haber ajansı ANF, “SİHA’larda Türk devletiyle işbirliği yapan firmalar” başlığı ile verdiği haberde firmaların adreslerini yayınlayarak tehdit etti. Eli kanlı katillerin etkisiz hale getirilmesini ‘siviller hedef alınıyor’ yalanıyla gizlemeye çalışan ANF, şirketler üzerinden Batılı ülkelere gözdağı vermeye çalıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’i de hedef alan örgüt, “Merkel’in başbakanlığındaki hükümet, son 10 yıl içinde Ankara’ya askeri insansız hava aracı yapımı ve kullanımı için toplam 33 askeri teçhizat ihracatına onay verdi. Hem Alman hükümetinin verilerinden hem de ANF araştırmasında, SİHA ile bu araçlardan atılan roket ile füzelerin üretiminde 5 batılı firma öne çıktı. İşte Almanya, İngiltere ve ABD merkezli bu firmaların Türk devletiyle suç ortaklıkları” diyerek bazı ülkelerin sessiz kaldığını savundu.

Ateşlendikten sonra hedef değiştirebilen roketler

SİHA’lardan atılan füzelerin menzili ve sürekli hız, ivme ve açı hareketlerini ölçerek kaçsa dahi hedefi bulmasını sağladığını ve kaçacak delik bulamadıklarını anlatan teröristler, “Türk ordusunun SİHA’ları TDW’nin yardımıyla ‘at güncelle’ özelliğiyle donatıldı. Bu özellik sayesinde atış sonrasında bile füzenin hedef noktası değiştirilebiliyor. Türk devletinin SİHA’larından atılan MAM-L ve MAM-C roketleri lazer teknolojisi üretiyor. ‘Cirit’ adını verdiği MAM-C roketleri 6.5 kg ağırlığında ve çapı ise 70mm. MAM-L ise 22 kg ağırlığında. Her iki roketin temel özelliği ise diğer roket/füzelerden farklı olarak motorsuz olmaları ve lazerle çalışmaları. Türk devletine ait SİHA’ların özellikle Rojava ve Güney Kürdistan’da hareket halindeki araç ile sivillere karşı kullandığı MAM-L ve MAM-C roketlerin hedefini bulması için UTAS’dan alınan GPS ve ‘Ataletsel Seyrüsefer Sistemi’ kritik bir rol oynuyor. Zira bu teknoloji referans olan bir başlangıç noktasından itibaren sürekli hız, ivme ve açı hareketlerini ölçerek kaçan bir hedefi bile bulmasını sağlıyor” ifadeleriyle korkularını dile getirdiler.