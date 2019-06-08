Türk İdareciler Birliği'nden İmamoğlu'na Ordu Valisi için özür çağrısı!

Taha Emre Özdemir Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Ordu Valisi Seddar Yavuz ile görevli emniyet mensuplarına yönelik hakaretlerine tepkiler devam ediyor.

Eski Vali ve Doğruyol Partisi Milletvekili, Türk İdareciler Birliği Başkanı Saffet Arıkan Bedük, CHP'li İmamoğlu'na Twitter hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Başkan Bedük, Ekrem İmamoğlu'nu özür dilemeye davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Türk İdareciler Derneği olarak, görevi başındayken görevi ile ilgili Ordu Valisi sayın Seddar Yavuz’a karşı kullanılan; kültürümüz ve yasalar çerçevesinde asla kabul edilemeyecek hakaret ifadelerini yakıştırmıyor, üzüntü ile karşılıyor, kınıyor ve düzeltilmesini diliyoruz."