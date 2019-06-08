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Türk İdareciler Birliği'nden İmamoğlu'na Ordu Valisi için özür çağrısı!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un VIP Salonu'nu kullanmak isterken görevli polis memurları ile Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret etmelerine bir tepki de DYP eski Milletvekili, Türk İdareciler Birliği Başkanı Saffet Arıkan Bedük'ten geldi. Bedük, "Ordu Valisi sayın Seddar Yavuz'a yönelik hakaret ifadelerini üzüntü ile karşılıyor, kınıyor ve düzeltilmesini istiyoruz." dedi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 23:33
Türk İdareciler Birliği'nden İmamoğlu'na Ordu Valisi için özür çağrısı!

Taha Emre Özdemir  Ankara 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Ordu Valisi Seddar Yavuz ile görevli emniyet mensuplarına yönelik hakaretlerine tepkiler devam ediyor. 

Eski Vali ve Doğruyol Partisi Milletvekili, Türk İdareciler Birliği Başkanı Saffet Arıkan Bedük, CHP'li İmamoğlu'na Twitter hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Başkan Bedük, Ekrem İmamoğlu'nu özür dilemeye davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Türk İdareciler Derneği olarak, görevi başındayken görevi ile ilgili Ordu Valisi sayın Seddar Yavuz’a karşı kullanılan; kültürümüz ve yasalar çerçevesinde asla kabul edilemeyecek hakaret ifadelerini yakıştırmıyor, üzüntü ile karşılıyor, kınıyor ve düzeltilmesini diliyoruz."

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 23:33
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Seyit Torun
  5. Ordu Valisi Seddar Yavuz
  6. CHP

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