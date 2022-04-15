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Ekonomi Türk Henkel’de önemli atama
Ekonomi

Türk Henkel’de önemli atama

Türk Henkel’de Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanlığına Mehmet Yılmaz atandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 21:20:00 -
Türk Henkel’de önemli atama

Yılmaz, 1 Şubat 2021’den bu yana devam etmekte olduğu Yapıştırıcı Teknolojileri Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlar Direktörlüğü görevinin yanı sıra Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı olarak Türk Henkel Yürütme Kurulu üyeliğine getirildi. 1994 yılında Henkel‘in kalite bölümünde iş hayatına başlayan Mehmet Yılmaz, iş güvenliği ve çevre, mühendislik, projeler ve üretim bölümlerinde yöneticilik yaptı. Yılmaz, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren mevcut sorumluluklarının yanı sıra Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı olarak Türk Henkel Yürütme Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi.

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