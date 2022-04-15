Türk Henkel’de önemli atama

Yılmaz, 1 Şubat 2021’den bu yana devam etmekte olduğu Yapıştırıcı Teknolojileri Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlar Direktörlüğü görevinin yanı sıra Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı olarak Türk Henkel Yürütme Kurulu üyeliğine getirildi. 1994 yılında Henkel‘in kalite bölümünde iş hayatına başlayan Mehmet Yılmaz, iş güvenliği ve çevre, mühendislik, projeler ve üretim bölümlerinde yöneticilik yaptı. Yılmaz, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren mevcut sorumluluklarının yanı sıra Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı olarak Türk Henkel Yürütme Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi.