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Sağlık

Türk hematologları, tecrübelerini diğer ülkelerdeki meslektaşları ile paylaşacak

Türk Hematologları tecrübelerini diğer ülkelerdeki meslektaşları ile paylaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:21:06 -
Türk hematologları, tecrübelerini diğer ülkelerdeki meslektaşları ile paylaşacak

Türk Hematologları tecrübelerini diğer ülkelerdeki meslektaşları ile paylaşıyor.


Hematoloji Uzmanlık Derneği’nin öncülüğünde 31 Mayıs Pazar günü COVID-19 virüsünün kendi uzmanlık alanlarındaki ve ülkelerinde ki deneyimlerini paylaşacağı webinar toplantısı yapılacak. Ülkemizde ilk defa bu kadar farklı ülkeden katılımla yapılacak olan webinar toplantısı bütün dünyadan seyredilecek.


Başkanlığını Prof. Dr. Birol Güvenç’ in yaptığı Hematoloji Uzmanlık Derneği’nin uluslararası faaliyetlerini yürüttüğü ve kısaca EHOG olarak bilinen Eurasian Hematology Oncology Group topluluğunun 2 sene önce başlatmış olduğu elçilik programına dahil olmuş olan 15 farklı ülkeden 21 bilim insaninin COVID-19 virüsünün kendi uzmanlık alanlarındaki ve ülkelerindeki deneyimlerini paylaşacağı webinar toplantısı 31 Mayıs Pazar günü 13.00 - 19.00 saatleri arasında Türk Hematoloji Network Grup’unun bilimsel platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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