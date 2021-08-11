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Ekonomi Türk helikopterleri çok daha güvenli uçacak
Ekonomi

Türk helikopterleri çok daha güvenli uçacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen Lazer Tabanlı Engel Tespit Sistemi ile helikopterler çok daha güvenli görev yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 22:10:00 -
Türk helikopterleri çok daha güvenli uçacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Meteksan Savunma arasında 2019’da helikopterlere entegre edilecek, lazer tabanlı aktif bir Helikopter Engel Tespit Sistemi’nin (HETS) geliştirilmesi için sözleşme imzalandı. Çalışmaları tamamlanan HETS, ilk kez 17-20 Ağustos’ta düzenlenecek 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) sergilenecek. Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, “Yaklaşık 1500 metreden çevredeki engelleri tespit edebiliyoruz. 900 metreden ise elektrik tellerini algılayabiliyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren Kara Kuvvetlerimize bağlı helikopterlerde uçuş testlerine başlıyoruz” bilgisini paylaştı.

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